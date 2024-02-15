ATAKAN YAZGAN, HAFTAYA HIZLI BAŞLADI:

Gülpetek Sanayi Kooperatif Başkanı ile Sanayi Sohbeti: Yazgan, günü Gülpetek Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı’yı ziyaret ederek başladı. Isparta’daki sanayi sektörünün durumu ve geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundular. İki lider, şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama noktasında fikir birliğine vardılar. Hukuk ve Adalet Sohbeti Çetinkaya Hukuk Bürosu’nda: Ardından Çetinkaya Hukuk Bürosu’nu ziyaret eden Yazgan, Avukat Ali Fuat Çetinkaya ile adalet ve hukuk konularını ele aldı. Gelecek için atılacak adımları masaya yatırdılar. Kafeler Caddesi Esnafıyla Buluşma: Günün son ziyareti Kafeler Caddesi’nde gerçekleşti. Yazgan, esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve gelecek dönemde alınacak önlemler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Esnafın taleplerine kulak vererek, yerel ekonomiye destek sözü verdi.

Sanayi, Hukuk ve Esnaf Ziyaretleriyle Çalışmalarını SürdürdüIsparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, yeni haftaya enerjik bir başlangıç yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerle, şehrin çeşitli kesimlerinden gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiriyor.Atakan Yazgan'ın yaptığı bu ziyaretler, şehrin farklı kesimlerinden gelen talepleri dinleyerek, çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek, Isparta’nın geleceği için yapılan çalışmalara katkı sağlamayı amaçladığını bir kez daha gösterdi.