Ispartalılar Hakemleri Örnek Alıp, Başdeğirmen'e Kırmızı Kart Göstermeli

İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Isparta İl Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette Tural, Ispartalılara hakemleri örnek alarak bu dönem Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e kırmızı kart göstermeleri çağrısında bulundu.Aday Tural, ziyaret sırasında dernek üyelerinden yoğun ilgi gördü. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Isparta İl Temsilcisi Hikmet Telli, Başkan Adayı Tural'dan dernek için yer talebinde bulundu ve 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.Ahmet Tural, hakemlerin taleplerinin yerine getirileceğini belirtirken, Isparta'da sivil toplum kuruluşlarını tek bir çatı altında toplayacakları projesini ve Isparta'ya yapılacak spor yatırımlarını anlattı. Tural, vatandaşlara hakemleri örnek alarak yerel seçimde Başdeğirmen'e kırmızı kart göstermeleri çağrısında bulundu. Başkan Adayı Tural, "Hakemler önce sarı kartı sonra kırmızı kartı gösterir. Bu dönem vatandaşlarımızdan hakemleri örnek alıp Belediye yönetimine kırmızı kart gösterip bizleri yerelde iktidar yapmanızı desteklemenizi talep ediyoruz. Bizler amatör spor kulüplerine, siz değerli hakemlere destek olacağız. Sizleri önemsiyoruz. Sizlere göreve seçildiğimiz zaman destek olacağız. Ispartalı bizi bilir. Ahmet Tural bir söz verdiyse onu yapar" şeklinde konuştu.