Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Yılmaz, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri etkinliği kapsamında Isparta Kadir Boylu Ortaokulu ve Atabey 75.yıl Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.ISUBÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Yılmaz, öğrencilerin bilime ve teknolojiye olan ilgisini, sevgisini ve farkındalığını artırmak amacıyla "Sürdürülebilir Yaşamın Formülü (SYF): Ekonomi +Ekoloji +Etik (3E)" konulu bilim söyleşilerini gerçekleştirdi.Prof.Dr. Hasan Yılmaz, söyleşisinde ekonomi, ekoloji, etik, üretim, tüketim, ekonomi-doğa ilişkisi, tüketim odaklı yaşam tarzı, tarımsal üretimi tehdit eden temel çevre sorunları, sürdürülebilir tarımsal üretim, gıda yetersizliği, açlık, üretim, tüketim ve çevre etiği, sürdürülebilir yaşam döngüsü, gelecek nesiller, çevre dostu üretim, sorumluluk ve ödev duygusu, görev bilinci, bilim ve teknoloji konusunda bilgiler aktardı.Bu konularda yaşanan güncel sorunları ve bu sorunları çözmek için yapılmakta olan bilimsel çalışmaları öğrencilerin anlayabilecekleri görsellerle zenginleştirilmiş bir sunum ile anlatan Prof.Dr.Hasan Yılmaz, kişisel gelişiminden, akademik kariyerinden, yaptığı bilimsel çalışmalar ve alanındaki ilgi çekici konulardan bahsetmiş, kendi deneyimlerinden yola çıkarak bilimsel bir kariyerin nasıl şekilleneceği konusunda öğrencilerin ilgilerini, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini motive eden bir üslupla söyleşisini bitirdi.