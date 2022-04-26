Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek, tesislerdeki revizyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, revizyon çalışmasının tamamlanmasının ardından arıtmayla alakalı kötü koku sorununun tamamen ortadan kalkacağını belirterek, “Seçim döneminde vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Yerel seçimler öncesinde şehrin en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen kötü koku problemi tamamen ortadan kaldırılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde ‘çözersek biz çözeriz, yaparsak biz yaparız’ diyerek Isparta halkına taahhüdünü verdiği kötü koku sorununun giderilmesine ilişkin daha önce Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan atıkların daha uzak bir noktaya deşarjı için 5200 metre kapalı sistem hat döşenmişti. Ayrıca DOSB’nin 1000 metrelik hattı sisteme bağlanarak, atıkların şehir dışına taşınması sağlanmıştı. Bu çalışmaların ardından şehrin yaşadığı kötü koku sorununun tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Sav bölgesindeki Atık Su Arıtma Tesisinde revizyon çalışması başlatılmıştı. 14 milyon 629 bin liralık yatırımla Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu sağlanıyor. Atık Su Arıtma Tesisindeki revizyon çalışmaları son aşamaya geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Atık Su Arıtma Tesisinde kapasite artışı sağlanmış olacak ve bakımları yapılan, yenilenen ünitelerle daha kaliteli hizmet verilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, revizyon çalışmalarının sürdüğü Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tesisi gezen Başkan Başdeğirmen, yenilenen ızgara bölümünün daha önce tesisin en çok koku yayan yeri olduğunu ancak yapılan çalışmayla şu anda herhangi bir kokunun bu bölümde kalmadığını söyledi. Başdeğirmen, “Buraya geldiğiniz zaman kokudan durulmuyordu. Şu anda hiçbir koku yok. Bu aşamada havuzlara hiçbir şekilde parça, pislik gitmeyecek. Havuzlara tamamen su olarak gidecek” diye konuştu.Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Akat da ızgara bölümünden çıkan atıkların römorklarla atık depolama alanına götürüldüğünü ifade ederek, “Sistemi denedik, dört dörtlük oldu. Burada bizi en çok rahatlatan üçüncü kanal oldu. Daha önce üçüncü kanal yoktu onu ilave ettik” dedi.Tesiste daha önce en önemli sorunlardan birinin tutucunun yetersiz kalması olduğuna değinen Akat, “İlave bir tutucu hattı daha çektik. Oraya da bir römork koyacağız ve böylelikle kumu da tesise sokmamış olacağız. Tesise kumu sokmayınca bütün malzemelerin ömrü uzayacak. Biz de rahat bir şekilde arıtmayı yapmış olacağız. Kum tutucu ve yağ tutucunun tamamı yenilenmiş oldu. Tesise mümkün olduğunca kum ve yağ sokmamak için gerekenleri yaptık. Pompaların da onarımları ve bakımlarını yaptık. Bazı alanlarda tesisatları tamamen yeniledik” ifadelerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu için yapılan ihalenin ardından çalışmaların hemen başladığını hatırlattı. Tesisteki çalışmaların belli bir seviyeye geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Göreve geldikten sonra kötü kokudan kurtulmak için atık suyu kapalı sistemle daha ileriye taşımak için harekete geçtik. Ancak arıtma yetersizdi. Arıtmanın ihalesini yapacağımızı, tesisi yeniledikten sonra da kötü kokunun tamamen biteceği sözünü vermiştik. Bir sözümüzün daha yerine gelmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Mayıs’ta Atık Su Arıtma Tesisi tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak ve ne kadar atık su varsa arıtılarak, faydalı hale getirilecek. Sulama suyunda kullanılacak bir şekle getireceğiz. 15 Mayıs’tan itibaren kötü koku ve arıtma tesisiyle alakalı Isparta’nın hiçbir sorunu kalmamış duruma gelecektir. Biz de seçim öncesi vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesislerindeki bölgenin de yeşillendirilmesi talimatını verdi.