Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Kız Öğrenci Yurdunda 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen iftar programına, Vali Ömer Seymenoğlu, İl Müftüsü Bayram Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammed Cemil Şensöz, Müftülük idarecileri, hayırseverler ve öğrenciler katıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakülltesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ertuç’un yemekten sonra okuduğu Kur’an-ı Kerim’in ardından Müftü Şahin dua yaptı ve tüm katılımcılara teşekkür etti.