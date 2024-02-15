TRAFİK KURALSIZ BELEDİYE, AHMET TURALSIZ OLMAZ İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Gelendost Yeşilköy'de düzenlenen hemşehri buluşmasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Yeşilköylüler adına konuşan Mevlüt Gökmen, "Trafik kuralsız Belediye Ahmet Turalsız olmaz" diyerek, Yeşilköy seçmeninin desteğini açıkça ortaya koydu.

Gelendost Yeşilköy'de düzenlenen buluşmada salonun dolup taşması, Ahmet Tural'ın karizmatik ve etkileyici konuşmalarına olan ilgiyi gösterdi. Tural, hemşehrilerine hitaben yaptığı konuşmada öne çıkan bazı konuları vurguladı:

Sosyal Tesis ve Altyapı Hizmetleri: Yedişehitler Mahallesi'nde sosyal tesis eksikliğine dikkat çekerek, yağmur sularının bodrum katlarına basması gibi sorunlara değindi. Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışacaklarını ifade etti. Trafik Sorununa Çözüm: Tural, şehirdeki trafik sorunlarına çözüm getireceklerini ve özellikle kavşaklarda trafik akışını hızlandıracaklarını belirtti. Migros kavşağının trafik akışını yavaşlattığına dikkat çekti ve çözüm odaklı projelerle bu sorunları aşacaklarını söyledi. Kentsel Dönüşüm: Mahallelerde kentsel dönüşümü özendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kuracaklarını ve bu sayede eski mahallelerin ihtiyaçlarına uygun projeler geliştireceklerini belirtti. Şeffaf Belediyecilik: Ahmet Tural, şeffaf, hesap verebilir ve halka açık belediyecilik anlayışını benimseyerek, vatandaşların beklenti ve taleplerini dikkate alacaklarını vurguladı. Sorun Çözme Odaklı Siyaset: Çamur siyaseti yapmadan, vatandaşların gerçek sorunlarına odaklanarak çözüm üreteceklerini ifade etti.