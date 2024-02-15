IŞIKKENT’TE TURAL RÜZGARI ESTİ: AYRIM YAPMADAN HERKESİN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Işıkkent Mahallesi'nde düzenlediği mahalle buluşmasında, mahalle sakinlerine hitap etti ve projelerini açıkladı. Tural, ayrım yapmadan, kutuplaştırmadan herkesin belediye başkanı olacağını belirterek, mahalle için çeşitli vaatlerde bulundu.

Mahalle buluşmasında konuşan İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Isparta'yı marka bir şehir haline getirmek amacıyla aday olduğunu ifade etti. Tural, projeleri arasında öne çıkanları şu şekilde sıraladı:

Mahalle Sosyal Tesisi: Işıkkent Mahallesi'ne çok amaçlı bir mahalle sosyal tesisi kazandıracaklarını belirterek, öğrenciler, kadınlar ve diğer mahalle sakinleri için çeşitli hizmetlerin sunulacağı bir tesisi hayata geçireceklerini söyledi. Modern Kapalı Pazar Yeri: Işıkkent ve Batıkent mahallelerinin ortak kullanabileceği modern bir kapalı pazar yerini mahalleye kazandıracaklarını söyledi. Bu pazar yerinin tüm gün boyunca hizmet vereceğini belirtti. Ulaşım Sorunlarına Çözüm: Mahalledeki ulaşım sorunlarını çözeceklerini ve özellikle öğrencilerin rahat ulaşımını sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, mahalle sakinlerinin banka işlemleri için daha yakın noktalara ATM konulmasını sağlayacaklarını kaydetti. Mezarlık Sorunu: Işıkkent Mahallesi'nde yaşanan mezarlık sorununu çözeceklerini ve belediye başkanı olduklarında herkesin belediye başkanı olacaklarını vurguladı. Eser Belediyeciliği: Şeffaf, açık ve halka hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını benimseyerek, Isparta için eser belediyeciliği dönemini başlatacaklarını belirtti.