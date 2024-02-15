Atakan Yazgan Belediye İşhanı ve Eczacılar Odası Ziyaretleriyle Saha Çalışmalarını Sürdürdü

Belediye İşhanı’nı Güzel ve Modern Bir Hale Getireceğiz

Eczacılarımıza Her Zaman Destek Olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün gerçekleştirdiği saha ziyaretleriyle, Isparta'nın farklı kesimlerinden gelen talepleri dinleyerek çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.Yazgan'ın gününe başladığı ilk durak, Belediye İşhanı oldu. Burada işhanı esnafı tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Yazgan, esnafın sorunlarını dinleyerek onlara moral verdi. "Tüm sorunları birlikte çözeceğiz" mesajı veren Yazgan, esnafın güvenini kazanarak çalışmalarına devam etti.Belediye İşhanı ziyaretinin ardından Yazgan, Isparta Eczacılar Odası’nı ziyaret etti. Burada eczacılarla bir araya gelen Yazgan, eczacıların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yazgan, "Belediyeye ait olan panolarda, halk sağlığı ile ilgili tanıtım ve bilgilendirmelere ücretsiz olarak yer vereceklerini belirtti. Ayrıca eczanelerimizin nöbet günlerinde 7/24 çalışması sebebiyle güvenlik tedbirlerine yönelik olarak da çalışacaklarını ifade etti.” Eczacılar Odası üyeleri ve yetkilileri ile hoş bir sohbet gerçekleştiren Yazgan, misafirperverlikleri için teşekkür ederek ayrıldı.Atakan Yazgan’ın saha ziyaretleri, şehrin farklı kesimlerinden gelen sesleri dinleyerek ve yerel halkın taleplerini dikkate alarak, gelecek dönem için planlarını şekillendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yazgan’ın çözüm odaklı yaklaşımı ve sahadaki aktif çalışmaları, Isparta'nın geleceği için umut vadeden bir perspektif sunuyor.