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2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Bilet Fiyatları ve Detaylar

2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Bilet Fiyatları ve Detaylar
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2025 Yılbaşı Büyük İkramiyesi 600 Milyon TL Oldu: Bilet Fiyatları ve Detaylar

Milli Piyango İdaresi, 2025 yılı yılbaşı büyük ikramiyesinin tutarını açıkladı. 1 Ocak'ta yapılacak çekilişte büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Geçen yıl 400 milyon TL olan ikramiye, bu yıl 600 milyon TL’ye yükselerek Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olacak.

Bilet Fiyatları Açıklandı

2025 yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları da duyuruldu. Çeyrek bilet 150 TL, yarım bilet 300 TL ve tam bilet ise 600 TL’den satışa sunulacak. 1 Ocak'taki çekilişte, büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuranlar biletlerini şimdiden temin edebilecek.

Tamamı Dağıtılacak Sistemi Devam Ediyor

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "tamamı dağıtılacak" garantisi uygulanacak. Büyük ikramiye, herhangi bir bilete isabet etmezse çekiliş tekrar edilecek ve bir bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

Vergi Kesintisi Uygulaması

Milli Piyango ikramiyesi kazananlarına uygulanan vergi oranı geçtiğimiz yıl %20’den %10’a düşürülmüştü ve bu yıl da %10 oranı geçerli olacak. 600 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli, 60 milyon TL vergi kesintisinin ardından 540 milyon TL'yi net olarak alacak.

Yeni yıl öncesi heyecanla beklenen çekilişte büyük ikramiye hayali kuranlar, biletlerini alarak 1 Ocak'ta şanslarını deneyecekler.

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