Eğirdir Belediyesi ekipleri Sıfır Atıklardan elde ettikleri malzemelerle can dostlara yuva ve yemlik üretiyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN’ın başlattığı ‘SIFIR ATIK PROJESİ’nde pilot bölge olan Isparta’nın Eğirdir İlçesinde sıfır atıklar her yönüyle ülke ekonomisine kazandırıldığı gibi sokakta yaşayan can dostlarımızda bu projeden faydalanıyor.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ortaklaşa yürüttükleri proje ile ‘Minik Dostlarımız Aç ve Susuz Kalmasın’ sloganıyla Sıfır Atık malzemesi olan PVC borulardan yemek ve su kapları, ayrıca eski otomobil lastiklerinden kedi yuvaları yaptılar. Eğirdir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Aslı AKYOL; ‘Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarımız yaklaşık 2 yıldır devam etmektedir. Sıfır atık projesi kapsamında cadde ve sokaklara eski bisikletleri yenileyip çiçek parseli olarak kullandık. İnsanlarımızın çevreye atıklarını atmaması için belirli noktalara mobil atık getirme merkezleri yerleştirdik. Bütün bunların yanında da sokakta yaşayan can dostlarımız için sıfır atık malzemelerinden yuva ve yemlik üretimimiz devam ediyor.’ dedi.Sokakta yaşayan can dostlarımız için yapılan yuva ve yemlikler Belediye Meclisi Üyesi Eray USLU, Veteriner İşleri Müdürü Mehmet KÜÇÜKKÖSE’nin katılımı ile ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirildi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)