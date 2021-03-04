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​Katılım Sağlık büyüyor

​Katılım Sağlık büyüyor
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Katılım Sağlık büyüyor
 
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlık sigortalarında yeni kurumsal müşterileri bünyelerine katarak 50 bin sağlık poliçesi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Ayhan Sincek, Katılım Sigortacılığı tarafında 2021’de 200 milyon TL’lik prim üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Katılım Emeklilik, 3 milyar 800 milyon TL fon büyüklüğü, 13 faizsiz fonu, 200 bin sigorta sözleşmesi ve 761 bin BES sözleşmesiyle 2021’de de büyümesini hızla sürdürüyor. Katılım esaslı sağlık sigortalarının derinleşmesine katkı sağladığı markası Katılım Sağlık da 2021 yılında büyüyerek gelişmeye devam etti.  Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım Sağlık, Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortasını geliştirerek ve hayata dokunan diğer ürünleriyle sağlık kategorisinde de gönül rahatlığıyla faizsiz hizmet alınabileceğini gösterdi. Katılım Sağlıkla birlikte pek çok bireysel ve kurumsal müşterimizin teveccühü oldu. Bünyemize kattığımız 78 kurumsal müşterimiz ve 30 bini aşkın sigortalımızla kurumsal sağlık sigortalarında toplam prim üretimimiz 42.1 Milyon TL oldu. Bireysel sağlık sigortaları  tarafında ise 6 binin üzerinde aktif sigortalımız ve toplam 7 Milyon TL prim üretimimiz ile  50 bin sağlık sigortası poliçesi hedefine çok yaklaştık. İnanıyorum ki yıl bitmeden bu hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
Yenilikçi ürünlerle büyüyoruz
Müşterilerin de çalışanların da evlerde olduğu bir zamanda dijital kapasiteyle tüm bu başarıların gerçekleştiğini aktaran Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Aşılamanın başlaması, pandemi sonrası yeni normallerimizin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ve yüksek fon başarılarıyla 2021’e daha yüksek moralle girdik. Bu yükseliş grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyorum. Katılım Emeklilik sağlıktan eğitime hayatın her alanına dokunan yenilikçi ürünleriyle sektörde öncü olmayı başarıyor. Diğer branşlarda olduğu gibi sağlıkta da insanların ihtiyaç duyacağı tüm ürünleri katılım esaslı olarak sunuyoruz. Bu da ürünlerimizi alanında benzersiz kılıyor. Bu anlayışla çalışan Katılım Sağlık da sağlık kategorisinde özellikle faiz hassasiyeti olanlar için güvenli bir alternatif haline geldi. Yeni kurulmasına rağmen çok iyi performans gösteren Katılım Sağlık’a teveccüh sürüyor.”
 
 
Türkiye’nin ilk faizsiz özel sağlık sigortası
Ayhan Sincek ürünlerle ilgili de şu bilgileri verdi; “Katılım Sağlık olarak ilk faizsiz özel sağlık sigortasını esnek özelliklerle hayata geçirerek farkımızı ortaya koyduk. Grup Sağlık ürünlerinde gruplara göre teminatlar üzerinde ekleme çıkarma yapılarak çeşitli ek avantajlar ve hizmetler kapsam dahiline alınabiliyor. Katılım Sağlık müşterilerine tüm hizmetlere ek olarak acil ambulans ve tıbbi danışmanlık gibi hizmetlerden ek ücret ödemeden yararlanmak mümkün. Yurtdışı seyahat ürünü haricindeki tüm sağlık poliçelerinin kapsamında bulunanlar acil durumlarda bu hizmetlerden yararlanabiliyor. Online doktor, online diyetisyen, online psikolog gibi hizmetlerden ise grup sağlık poliçelerimiz kapsamındaki müşterilerimiz ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.
Tamamlayıcı Sağlık ürünüyle ek ücret ödemeye son
Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ürünümüzle ile de SGK’lı vatandaşlarımız Türkiye’nin dört yanındaki anlaşmalı hastanelerde katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücreti güvence altına alınabiliyor. Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık ürünümüz diş hekimi muayenesi, diş röntgeni, diş taşı temizliği, vitalite kontrolü, teşhis ve tedavi planlaması gibi diş sağlığı konusunda da kapsamında ücretsiz ya da indirimli pek çok avantaj barındırıyor.
Covid-19 kapsam alanında
Diğer yandan Katılım Sağlık, salgın sürecinde hızlı hareket ederek katılımcılarının yanında olduğunu gösterdi. Pandemi, başlangıcından kısa bir süre sonra sağlık sigortalarımızın kapsamı altına alındı. Salgın süreci alışkanlıklarımızın hiç beklenmedik şekilde bozulabileceğini gösterdi. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak, bireysel emeklilik sistemi, hayat ve sağlık sigortaları kapsamında kalarak geleceğimizi ve sağlığımızı güvence altına almalıyız. İnanıyorum ki Katılım Sağlık size iyi gelecek.”


 
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