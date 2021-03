Düzenli olarak diş hekimine gitmek ve en az günde iki kez diş fırçalamak ağız sağlığınızın devamlılığı için önemli olduğunu ifade eden, nüfusun %30' u diş fobisi sebebi ile bu kontrolleri ihmal ettiğini, bu durumun diş sağlığı kadar genel sağlık sorunlarının da tetiklenmesine sebep olabileceğini sözlerine ekledi.Neyse ki diş fobisinin üstesinden gelmenin birkaç yolu var.Bir dizi nefes alma tekniğini kullanmak,Diş fobisi konusunda deneyimli hekim tercih etmek,Yanınızda size manevi olarak destek olacak ve rahatlamanızı sağlayacak yakın bir arkadaş ile randevuya gitmek....İç mimarlar harika bir iş çıkarsa da bazen diş klinikleri soğuk, steril ve korkutucu bir yer gibi görünebilir. Neşeli ve sakinleştirici sanat eserlerinin dikkatlice yerleştirilmesi her yaştan gergin hastalar için çok hoş bir dikkat dağıtıcı olabilir. Araştırmacılar, sanat izlemenin depresyon ve anksiyete semptomlarının hafiflemesine yardımcı olabileceğini söylüyor. Westminster Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, sanatı 30 dakika kadar kısa bir süre boyunca izlemenin vücutta stres hormonu olan kortizol oranının azalabileceği belirtiliyor. Sanat, bir diş kliniğine giden gergin ziyaretçileri sakinleştirmek için büyük bir başarıyla kullanılabilir.Bekleme salonunda bulunan bir sanat eseri ile vakit geçirmek sadece daha mutlu bir genel ruh hali ile değil aynı zamanda olası bir azalan ağrı algısı ile sonuçlanabilir. Hastaların diş hekimi koltuğuna uzandığında baktıkları noktada belki de takip etmek istemedikleri bir televizyon ekranı yerine bir sanat eserinin olması, detaylar ve sanatın ruhuyla zamanın nasıl geçtiğini anlamamalarına sebep olabilir.Rahatlatıcı sanat eserleri ile çevrili olmak şüphesiz klinik çalışanlarının da rahatlamasına ve verimliliğinin artmasına neden olabilir. Sanata yakın olmak aynı zamanda verimliliği artırabilir, personelin genel etkinliğini artırırken hataları azaltabilir.Kurucu ortağı olduğum sanat galerinde de insanların günlük hayatın stresini atmak için sık sık sergi ziyaretlerine geldiklerini gözlemliyorum.Özellikle Pandemi döneminde sıkışmışlık ve boğulma hissimizin artması sebebi ile her zamankinden fazla galeri ziyareti gerçekleşmektedir. Ne mutlu ki, diş hekimleri farkındalığı olan bir meslek grubudur. Bu farkındalıkla sanatın bu rahatlatıcı özelliğinden diş kliniklerinde de her gün daha fazla diş hekimi faydalanmakta ve daha fazla sanat eseri ile duvarlarını zenginleştirmektedir.