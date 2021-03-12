Milletvekili Etyemez: İstiklal Marşı, Teslimiyete Karşı Hürriyettir



AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Her satırıyla milli ruha tercüman, milli hissiyat ve özlemlere refakat eden İstiklal Marşı, milletimizin vicdan ve bağımsızlığının ortak haykırışıdır. İstiklal Marşı, ümitsizliğe karşı azim, karamsarlığa karşı dirayet, teslimiyete karşı hürriyettir.” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilişinin 100’üncü yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Konya Milletvekili Halil Etyemez, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıl dönümünde fikirleri, şiirleri ve hayatıyla herkese örnek olan, yol gösteren, inanç ve azimle mücadele etme duygusunu aşılayan Mehmet Akif Ersoy’u ve aziz şehitleri rahmet ve şükranla andığını söyledi.



İSTİKLAL MARŞI ÜMİTSİZLİĞE KARŞI AZİMDİR

İstiklal Marşı’nın Türk Milletinin bağımsızlık beyannamesi olduğunu belirten Milletvekili Halil Etyemez, “İstiklal Marşı’mız, ülkemizin beka mücadelesinde gereken ruhu bugüne taşıyan ve kurucu bir metindir. Milletimizin karakterini ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade eden bağımsızlık beyannamesidir. İstiklal Marşı, ümitsizliğe karşı azim, karamsarlığa karşı dirayet, teslimiyete karşı hürriyettir. Milletimizin vicdan ve bağımsızlığının ortak haykırışıdır. Vatan topraklarımız üzerinde yaşayan 84 milyon vatandaşımızı, gönül coğrafyamızdaki herkesi ortak paydada buluşturan milli bir mutabakat metnidir. Çünkü etnik kimliğine, rengine bakılmaksızın aziz milletimiz bir ve beraber olmuş, bu büyük kurtuluş destanını birlikte yazmıştır.” dedi.

HAİNLERE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

2021 yılını TBMM’de İstiklal Marşı Yılı olarak kabul ettiklerini hatırlatan Halil Etyemez, İstiklal Marşı’nın taşıdığı ruhu ve birliği asırlarca geleceğe taşımak için çalışacaklarını kaydetti. Günümüzde de şer odaklarına ve emperyalistlere karşı kurtuluş mücadelesindeki aynı ruhla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Etyemez, “Ülkemiz büyüyüp güçlendikçe, şer odakları ve emperyalistler dört bir yandan ülkemize saldırıyor. Bu saldırıların en hainini 15 Temmuz 2016’da yaşadık. Şer odakları ve emperyalistler taşeron terör örgütü FETÖ aracılığıyla vatanımızı işgal etmeye, parçalamaya kalktı. Ancak aziz milletimiz kurtuluş mücadelesindeki ayrı ruhla, bir ve beraber olarak hainlere fırsat vermedi. Vatanımızı bölmek, bayrağımızı indirmek, ezanlarımızı susturmak isteyen şer odaklarına karşı hep birlikte mücadele etmeye devam edecek, hainlere asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal Marşı’mıza her zamankinden daha fazla sarılacak, daha gür bir şekilde söyleyeceğiz. Geleceğimizi milletimiz ile birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

