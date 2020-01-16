Rektör Çarıkçı’nın Yeni Yıl Mesajı
Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, Isparta ve tüm insanlık için barış, sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Bugüne dek SDÜ ailesi olarak yürüttüğümüz temel yükseköğretim hizmetlerinin yanı sıra şehre değer katacak akademik, sosyal ve kültürel projeler ile hız kesmeden çalışmaya 2020 yılında da devam edeceğiz. Eğitim- öğretim gibi güç birliği isteyen, meşakkatli ve önemli bir sahada bizlere güç veren, çalışma azmi kazandıran üniversitemiz akademik ve idari personeline, mezunlarımıza, öğrencilerimize, SDÜ’yü her alanda destekleyen paydaşlarımıza da bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum; onların da yeni yıllarını kutluyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin acılarının son bulduğu, hayırlı ve bereketli işlere imza attığımız bir yıl temenni ediyorum.
Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü