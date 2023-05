"Projenize Güvenilir Temel: Yeşil Harita Plankote Hizmeti"

İnşaat, Kadastro, Harita ve Daha Fazlası... Yeşil Harita Hizmetinizde! Slogan: Doğru Bilgi, Güvenilir Çözümler, Yeşil Harita Farkıyla! İnsanların inşaat projelerinde ihtiyaç duydukları harita, kadastro ve benzeri hizmetleri bir araya getiren Yeşil Harita, Isparta'da çözüm odaklı yaklaşımı ve geniş hizmet yelpazesiyle ön plana çıkıyor. Profesyonel ekibimiz ve teknolojik donanımımızla, projelerinizin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlıyoruz. Yeşil Harita olarak sunduğumuz hizmetler arasında, Palankote, İmar Barışı, İfraz Tevhid, Halihazır Harita, 15-16 ve 18 Madde Uygulamaları, Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Kamulaştırma Haritaları, Drone ile Harita Hizmetleri, Parselasyon ve Toplu Arazi Düzenleme, GES Güneş Enerjisi Santrali Harita Hizmetleri, En Kesit Boy Kesit Kübaj Harfiyat Hesabı, Vaziyet ve Bağımsız Bölme Planları, Yapı İzinleri Alınması ve Takibi, Maden İşletme Haritaları, Röperli Aplikasyon Kroki, İmar Planı Uygulamaları, Yapı Aplikasyon Krokisi, Yol Terk Yoldan İhdas, Plan Proje Yapımı, Şeritvari Harita, Rızai Taksim, Yol Projesi ve Harita Tus hizmetleri bulunmaktadır. Kaliteli ve doğru bilgiye dayalı hizmet anlayışımızla projelerinizi destekliyor, gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılıyoruz. Sizlere güvenilir çözümler sunarak, işlerinizi hızlandırıyor ve başarıya ulaşmanızı sağlıyoruz. Yeşil Harita olarak, her projenin gereksinimlerini anlayarak, özelleştirilmiş çözümler sunmaktayız. Tecrübeli ve uzman ekibimiz, projelerinizde size danışmanlık yapar, sürecin her aşamasında yanınızda olur. İhtiyaçlarınızı haritalarla buluşturmak için Yeşil Harita'nın tecrübesine ve uzmanlığına güvenin. Bizimle iletişime geçin, çözüm ortağınız olalım.



İletişim Bilgileri:

Adres: Pirimehmet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Miralay İşhanı Bina No: 49/51 Kat:1 Dükkan No: 53

Telefon: 0545 856 82 08