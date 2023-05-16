Haber: Isparta'da Şanlıurfa Lezzetleriyle Tanışın!







Şanlıurfa'nın eşsiz kebap ve lahmacunları, artık Isparta'da da hayat buluyor! Şanlıurfa Kebap ve Lahmacun, İsparta'daki şubeleriyle enfes lezzetleriyle sizleri bekliyor.Şanlıurfa Kebap ve Lahmacun, farklı semtlerde bulunan modern ve ferah şubelerinde, yöresel tatları sizlere sunuyor. Menüsünde Şanlıurfa kebap çeşitlerinin yanı sıra lahmacun, tavuk ızgara menüleri ve daha birçok lezzetli seçenek bulunuyor.Kalitesinden ödün vermeyen Şanlıurfa Kebap ve Lahmacun, taze ve doğal malzemelerle hazırlanan yemeklerini hijyenik koşullarda sunuyor. Profesyonel ekibiyle müşteri memnuniyetine büyük önem veren restoranımız, uygun fiyat politikasıyla da beğeninizi kazanıyor.İsparta'da Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerini denemek için Şanlıurfa Kebap ve Lahmacun şubelerine uğramanızı öneriyoruz. Tadına doyulmaz kebap, lahmacun ve diğer lezzetleriyle sizleri bekliyoruz.Adres: Kutlubey Mahallesi, Kafeler Caddesi, 1005. Sokak No:19 Telefon: 0545 259 87 74Şanlıurfa'nın özgün tatlarından bir dilim almak için sizleri Şanlıurfa Kebap ve Lahmacun'a davet ediyoruz!