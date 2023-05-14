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Isparta'da Özel Eğitim İçin Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Isparta'da Özel Eğitim İçin Yeni Bir Dönem Başlatıyor
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Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ÖNGEP) Isparta'da Özel Eğitim İçin Yeni Bir Dönem Başlatıyor
Başlığı: Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi ile Öğrencilerin Potansiyelini Güçlendiriyor
Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta'daki özel eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmenin yanı sıra eğitimin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP)nin devamı niteliğinde olan Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ÖNGEP)nin başlatıldığını duyurdu. Baydur, projenin temel hedefinin özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için temel yaşam becerilerini edinmelerini sağlamak, iş ve meslek alanlarına hazırlanmalarına katkı sağlamak ve örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılmasını amaçladığını belirtti.
Öğrencilerin eğitimini kolaylaştırmak ve öğretimin daha kalıcı hale gelmesini sağlamak amacıyla görsel ve materyal kullanımına önem verdiklerini vurgulayan Baydur, projenin faaliyetleri çerçevesinde Isparta'da bulunan 26 okuldaki özel eğitim sınıflarına toplamda 30 koli özel eğitim materyali dağıtıldığını belirtti. Bu materyallerin içeriği 22 farklı etkinlikten oluşuyor ve öğrencilerin derslere olan ilgi ve dikkatlerini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, bireysel ihtiyaçları olan öğrencilerin bu materyallerle desteklenerek öğrenme süreçlerine uyum sağlamalarına katkıda bulunuluyor.
Baydur, ÖNGEP'in özel eğitimdeki kaliteyi artırmak ve öğrencilerin potansiyellerini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlamanın yanı sıra onların kendilerine olan güvenlerini artırdığını da ifade etti.
Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ÖNGEP), Isparta'da özel eğitim alanındaki hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, projeyle birlikte özel gereksinimli öğrencilere daha iyi bir eğitim imkanı sunulmasının yanı sıra öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeyi de hedeflediklerini belirtti.
ÖNGEP, öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları materyallerin sağlanmasının yanı sıra öğretmenlere yönelik eğitimlerin düzenlenmesini de içeriyor. Öğretmenlerin özel eğitim alanındaki bilgi ve becerilerini güncellemeleri ve en etkili öğretim yöntemlerini kullanmaları amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenleniyor.
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Isparta'da özel eğitim alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Baydur, "ÖNGEP sayesinde özel eğitimdeki niteliği artırarak öğrencilerimize daha iyi bir gelecek sunmak istiyoruz. Her öğrencinin potansiyelini keşfetmek ve onları toplumun bir parçası haline getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.
Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ÖNGEP), Isparta'da özel eğitim alanındaki başarıyı artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin devamında yapılacak çalışmalarla birlikte daha fazla öğrencinin faydalanması ve özel eğitimdeki kalitenin sürekli olarak yükseltilmesi hedefleniyor.
Özel eğitimde niteliği geliştirme çalışmaları, Isparta'da engelli bireylerin hayat kalitesini artırarak onlara daha iyi bir gelecek sunmayı amaçlamaktadır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle başarıyla ilerlemektedir.
 
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