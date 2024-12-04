Benzin Fiyatlarında İndirim: Güncel Fiyatlar Açıklandı

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dünya piyasalarındaki değişimler ve döviz kurunun etkisiyle 28 Kasım’da yapılan 74 kuruşluk zammın ardından benzine bu gece yarısı indirim geldi. İşte 4 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin : 42.12 TL

: 42.12 TL Motorin : 44.22 TL

: 44.22 TL LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin : 42.01 TL

: 42.01 TL Motorin : 44.16 TL

: 44.16 TL LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin : 42.54 TL

: 42.54 TL Motorin : 44.80 TL

: 44.80 TL LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin : 43.04 TL

: 43.04 TL Motorin : 45.29 TL

: 45.29 TL LPG: 25.94 TL

Güncellenen fiyatlar, özellikle benzin kullanıcıları için bir nebze de olsa rahatlama sağladı. Ancak motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.

Yakıt almayı planlayanlar için yeni fiyatlarla akaryakıt istasyonlarında indirimli benzinin keyfini çıkarma fırsatı başladı.