Benzin Fiyatlarında İndirim: Güncel Fiyatlar Açıklandı
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dünya piyasalarındaki değişimler ve döviz kurunun etkisiyle 28 Kasım’da yapılan 74 kuruşluk zammın ardından benzine bu gece yarısı indirim geldi. İşte 4 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 42.12 TL
- Motorin: 44.22 TL
- LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 42.01 TL
- Motorin: 44.16 TL
- LPG: 25.49 TL
Ankara
- Benzin: 42.54 TL
- Motorin: 44.80 TL
- LPG: 26.04 TL
İzmir
- Benzin: 43.04 TL
- Motorin: 45.29 TL
- LPG: 25.94 TL
Güncellenen fiyatlar, özellikle benzin kullanıcıları için bir nebze de olsa rahatlama sağladı. Ancak motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.
Yakıt almayı planlayanlar için yeni fiyatlarla akaryakıt istasyonlarında indirimli benzinin keyfini çıkarma fırsatı başladı.