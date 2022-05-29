Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen keçe ve örgü kursu sona erdi.Yıl boyu devam eden kursun sonunda YILSONU sergisi Tuhafiyeciler Sitesi 3.katta açıldı.Usta Öğreticiler Fatma Demirdal ve Duygu Güleş tarafından 25 kursiyerlerin katıldığı kursta görülmeye değer pek çok el emeği ürün bulunuyor.Serginin açılışında konuşan Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube BaşkanıSemiramis Zehra KARATAŞ, böyle bir çalışmaya imza atmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem de kursun başarıyla tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.Ardında Serginin açılışı yapıldı.