Yer Seçimi: Piramitlerin inşası için öncelikle uygun bir yer seçildi. Bu yerler, genellikle Nil Nehri'nin yakınlarında ve düz bir arazi üzerinde yer almaktadır. Temel İnşası: Piramitlerin temeli için büyük bloklar kesildi ve düz bir zemine yerleştirildi. Bu blokların üzerine daha küçük bloklar yerleştirildi ve böylece piramidin genişliği azaltılarak yükseltilmesi sağlandı. Blok Kesimi: Piramitin yapımında kullanılan taşlar, Mısır'ın çeşitli bölgelerindeki taş ocaklarından kesildi. Taşlar, piramit inşaat sahasına gemilerle taşındı. Blokların Taşınması: Taşlar, Nil Nehri boyunca taşınarak piramidin inşaat sahasına getirildi. Bu taşıma işlemi sırasında, taşlar genellikle kayık veya sandallarla taşındı. Blokların Yerleştirilmesi: Taşlar, piramitin inşaat sahasına getirildikten sonra yerleştirildi. Taşların yerleştirilmesi, insan gücü ve teknolojinin bir kombinasyonu kullanılarak gerçekleştirildi. Piramidin Yükseltilmesi: Piramidin yapımında kullanılan taşlar, yukarı doğru sırayla yerleştirildi. Her katmanın üzerine daha küçük bloklar yerleştirilerek piramitin yüksekliği arttırıldı. Dış Yüzeyin Kaplaması: Piramidin dış yüzeyi, beyaz kireçtaşı bloklarıyla kaplandı. Bu blokların yerleştirilmesi, piramidin yapımında kullanılan taşlarla aynı tekniklerle gerçekleştirildi.

Mısır'daki piramitler, antik dünyanın en büyük mimari yapılarından biridir ve bu yapıların nasıl inşa edildiği hala birçok araştırmacının merak ettiği bir sorudur. Piramitlerin inşası, Mısır tarihindeki farklı dönemlere göre değişebilir, ancak genel olarak piramitlerin inşası şu şekilde gerçekleştirildi:Piramitlerin inşası yaklaşık 20 yıl gibi uzun bir süre alıyordu ve binlerce işçinin çalışması gerekiyordu. Bu işçiler, genellikle köleler, çiftçiler ve diğer düşük sosyal statülü kişilerdi. Piramitlerin inşasında kullanılan tekniklerin tam olarak nasıl gerçekleştirildiği hala bir gizem olarak kalmaktadır ve araştırmacılar tarafından hala tartışılmaktdır.