Çiçek açmış bir kiraz ağacı kadar neşeli çok az şey vardır. Japonya'daki Sakura mevsimi, ülke genelinde olduğu kadar, ziyaretlerini çiçeklerin en iyileriyle aynı zamana denk getirmek isteyen seyahatseverler tarafından da merakla bekleniyor. Sakura mevsimi birkaç haftalık bir süreyi kapsar, ülkenin güneyinde başlar ve kışın soğuğu yatışıp, baharın sıcaklığı nihayet havada hissedilirken kuzeye doğru ilerler. Kuzey Japonya, en güzel sakura izleme noktalarından bazılarına sahiptir; karla kaplı dağlar, şatolar ve rüya gibi romantik arka planlar yaratan tarihi hisarlar. Muhteşem doğal ortamlarda farklı kiraz çiçeği çeşitlerini keşfetmek istiyorsanız burası tam size göre.Miyagi Eyaletinde 1.000 kiraz çiçeğinin altında dolaşınJaponca'da Hitome Senbonzakura, "bir bakışta 1.000 kiraz ağacı" anlamına gelebilirken, Miyagi Eyaletinin Ogawara kasabasındaki Shiroishi Nehri'nin bu uzantısı boyunca soluk pembe çiçek bulutlarının altında dolaşın ve çiçeklerden daha fazlasıyla gözleriniz kamaşacak. Uzakta karlı dağlar ve yanında akan su ile burası, baharın neşesini karşılamak için büyülü bir yerdir ve Japonya'nın kuzeyindeki Tohoku bölgesinin tamamındaki en iyi sakura izleme noktalarından biridir.İsimdeki ağaç sayısı 1.000 olsa da, aslında 1.200'e yakın ağaç var ve sekiz kilometrelik nehir kenarındaki yürüyüş yolu boyunca uzanıyor. Shinkansen hızlı treni ile Tokyo'dan kolayca erişilebilir, ardından Sendai'den Funaoka veya Ogawara istasyonlarına Tohoku Hattı üzerinde güneye doğru 35 dakikalık bir yolculukla, sakura mevsiminde burayı ziyaret etmek muhtemelen Japonya'ya yapılacak herhangi bir gezinin en önemli noktası olacaktır. Burada kiraz çiçeğini görmek için en iyi zaman genellikle Nisan ortasıdır, ancak tam durumu görmek için Sakura raporlarına göz atın.Profesyonel İpucu ­– Kiraz ağaçlarının altında yürümenin keyfini çıkardıktan sonra, bu dalgalı çiçek bulutlarının yukarıdan tamamen farklı bir görüntüsü için Funaoka Kalesi Harabeleri Parkı'na giden füniküler trenine binin.Aomori Eyaletinde 2.600 ağacı ve 400 yıllık bir kaleyi keşfedinÇiçek açmış daha fazla kiraz ağacı için Aomori'nin kuzey bölgesindeki Hirosaki Parkı'na gidin. Sakura burada Miyagi'den biraz daha geç çiçek açar, genellikle Nisan ortasından Mayıs başına kadar, bu da potansiyel olarak her ikisini tek bir seyahatte birleştirebileceğiniz anlamına gelir.Hirosaki Park, 50'den fazla farklı çiçek çeşidiyle yaklaşık 2.600 kiraz ağacına ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda, Tohoku bölgesinde türünün tek örneği olan ve yılın herhangi bir zamanında güzel olmasına rağmen sakura çiçeklerinden bakıldığında daha da muhteşem görünen Hirosaki Kalesi'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Buradaki ağaçların bazıları 100 yıldan daha eskiye dayanıyor. Birinin altına oturun ve yılın bu zamanında yaşayabileceğiniz en güzel şeylerden biri için yaprakların üzerinize yağmasına izin verin.Parkta da birçok harika fotoğraf fırsatı var. Hendek boyunca uzanan kırmızı köprüye, kalp şeklini oluşturan ağaçlara ve içinde yürümek için bir sakura tüneline dikkat edin. Ama gerçekten özel bir şey için, küçük kürekli teknelerden birini kiralayın ve hendeğe doğru yola çıkın, en büyülü hali düşen pembe yapraklarla kaplandığındadır.Sakura ve Hakodate'de sıradışı bir yıldız şeklindeki kaleSakura parkurumuzu kuzeye doğru devam ettirdiğimizde bir sonraki durak, Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido adasının en güneydeki şehri olan Hakodate şehridir. Hakodate kendine has havası ile, dramatik Hakodate Dağı'nın fon oluşturduğu bir kıyı kenti ve Japon ve Batı tarzı mimarisinin karışımı, bunun sonucu olarak ülkenin dış ticarete açılan ilk limanlarından biri.Bugün, şehrin rahat bir havası var ve yıl boyunca ülkenin dört bir yanından ve denizaşırı ülkelerden gelen ziyaretçiler için popüler bir yer. Ancak İlkbaharda Hakodate gerçekten canlanıyor. Avrupa hisarlarından ilham alan ancak Japon esintileri taşıyan, yıldız şeklindeki sıra dışı Goryōkaku kalesi, hendekleri 1.000'den fazla kiraz ağacıyla çevrili, mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.Profesyonal İpucu – Kalenin ve çevresindeki kiraz çiçeklerinin muhteşem manzarasını görmek için, şehrin tam bir panoraması için 107 metre yüksekliğindeki Goryōkaku Kulesi'nin tepesindeki gözlem güvertesine gidin.