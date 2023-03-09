Bermuda Şeytan Üçgeni: Atlantik Okyanusu'ndaki Bermuda Şeytan Üçgeni, yıllardır birçok insanın kaybolmasına ve uçakların ve gemilerin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasına neden olmuştur.
Nazca Çizgileri: Peru'nun güneybatısındaki Nazca Çizgileri, devasa boyutlarda yapılmış gizemli figürler ve çizgilerdir. Bu çizgilerin ne amaçla yapıldığı hala bilinmemektedir.
Loch Ness Canavarı: İskoçya'daki Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen gizemli yaratık, yıllardır dünya genelinde ilgi çekiyor. Ancak, varlığı kanıtlanmamıştır.
Stonehenge: İngiltere'nin güneybatısında yer alan Stonehenge, ne amaçla yapıldığı hala tam olarak anlaşılamayan devasa taş halkasıdır.
Area 51: Nevada Çölü'ndeki Area 51, hükümetin gizli projeleri için kullanıldığına inanılan bir üs olarak bilinmektedir. Ancak, hükümet hala burada ne yapıldığı hakkında açıklama yapmamaktadır.
Tunguska Olayı: 1908 yılında Sibirya'nın Tunguska bölgesinde, yüksek bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama, hala neyin neden olduğu tam olarak anlaşılamamıştır.
Ay Yüzeyindeki Gizemli Yapılar: Ay yüzeyinde, gizemli yapılar olduğuna dair iddialar vardır. Ancak, bu iddialar kanıtlanmamıştır.
Atlantis: Efsaneye göre, Atlantik Okyanusu'nda batmış bir kıta olan Atlantis, hala birçok arkeolog ve tarihçi tarafından aranmaktadır.
Shroud of Turin: İsa'nın çarmıha gerilmeden önce üzerinde yattığına inanılan bir bez olan Shroud of Turin, hala birçok insanın ilgisini çekmektedir. Ancak, bu bezin gerçekten İsa'nın üzerinde olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur.
Mary Celeste: 1872 yılında Atlantik Okyanusu'nda ortadan kaybolan Mary Celeste adlı gemide, tüm mürettebatın gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğuna dair iddialar vardır. Ancak, olayın tam olarak neyin neden olduğu hala bilinmemektedir.