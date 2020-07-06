PAZAR YERLERİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Yalvaç Belediyesi vatandaşların salgın kurallarına uymaları konusunda yaptığı denetimlere devam ediyor.Yalvaç Belediyesi Pazartesi günleri ilçemizde kurulan pazarlarda vatandaşların maske takmaları ve fiziksel mesafeye dikkat etmeleri hususunda denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlar sebze pazarı, yoğurt pazarı ve hayvan pazarı giriş ve çıkışlarında Yalvaç Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tek tek ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Ayrıca pazarların girişlerine koyulan el dezenfektanlarıyla vatandaşlarımız giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte ederek Pazar yerlerine giriyor. Yalvaç Belediyesi Zabıta müdürlüğü ilçemizde de vakaların görülmeye başlanmasıyla birlikte vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.