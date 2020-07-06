Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Akkeçili köyünde bulunan Yörük evini ziyaret ederek dernek yetkililerinden proje ile ilgili bilgi aldı. Proje kapsamında Okulun bahçesine Yörüklüğün simgesi ve yaşam alanı olan kıl çadırlar kurularak ziyaretçilere gözleme ikram ediliyor.5 Derslik bulunan okul binasına yapılan tadilat ile köye hizmet veren bir kütüphane ve Yörük kültürünü yansıtan minyatürler oluşturuldu. Vali Seymenoğlu Yörük kültürünün tanıtıldığı evin bölümlerini tek tek gezdi, canlandırma maketlerini ve minyatürleri inceledi.Akkeçili köyü muhtarı Mustafa Ünal Projenin Isparta’da başka bir örneğinin olmadığını belirtti. Akkeçili köyü Yörük kültürünü yaşatma derneği başkanı Şükrü İbişoğlu, 1960 yılında açılan ilk okul binasının taşımalı eğitimle boş kalması ile birlikte yörük kültürünü yansıtan bir Yörük evi oluşturduklarını belirtti.Akkeçili köyü Yörük kültürünü yaşatma derneği en büyük hedefi ise okul çağındaki bütün öğrencilerin Yörük evini görmesi.