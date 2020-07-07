BURDUR - Burdur'da bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Pazar Mahallesi'nde yaşayan Şeref Y'den (80) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbarın ardından adrese gelen ve çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Şeref Y'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Şeref Y'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



