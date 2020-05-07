





Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine yapılacak 10'ar yataklı entegre hastanelerin ihalesinin 27 ve 28 Haziran'da gerçekleştirileceğini bildirdi.Öznavruz, yazılı açıklamasında, hastanelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını anımsattı.İhalenin 27 ve 28 Haziran'da yapılacağını belirten Öznavruz, "10 yataklı entegre hastaneler Toprakkale ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sumbas ilçesinde ise Karaömerli Mahallesi'nde tahsis edilen arsalara yapılacak. Toprakkale ve Sumbas entegre ilçe hastaneleri 3 kattan oluşacak. Projede ayrıca 17 poliklinik, diş kliniği, doğum salonu, laboratuvar, röntgen, acil müdahale ve müşahede odası ile 6 iki yataklı oda yer alıyor." ifadesini kullandı.