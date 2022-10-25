OPEL MUTSAN, 18 YILDIR ISPARTA’DA

Alman mühendisliğini çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, OPEL MUTSAN markası ile Isparta’da 18 yıldır lider marka olma unvanını koruyor. Geçen pandemi döneminde yaşanan araç sıkıntısına rağmen, satışta hız kaybetmeyen Opel Mutsan, yılın son ayları için de şimdiden siparişleri doldurdu.Pandemi dönemi, dünya genelinde yaşanan çip sıkıntısı derken, piyasada sıfır ve ikinci araca olan talebi yine durduramadı. Hatta öyle bir hale gelindi ki; ikinci el araçlar sıfır araç fiyatlarını geride bıraktı. Çünkü talep hiç durmadı.Opel Mutsan Genel Müdürü Mehmet Erdoğan, 2022 yılında ülke genelinde 700 bin araç satışının öngörüldüğünü belirterek, bu sayıya ÖTV’de düzenleme ile çok kolay bir şekilde ulaşılabileceğinin altını çizdi.