Milli Kütüphane Dijitalleşiyor: Türkiye'nin Her Köşesine Bilgi Erişimi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel mirasını dijital dünyaya taşıyan Milli Dijital Kütüphane Projesi ile önemli bir adım attı. Bu proje kapsamında, Milli Kütüphane arşivindeki milyonlarca kaynak dijitalleştiriliyor ve halk kütüphaneleri aracılığıyla erişime sunuluyor.

Dijitalleşme Çalışmaları ve Hedefler

2015 yılından bu yana devam eden çalışmalar çerçevesinde, yaklaşık 25 milyon poz çekim işlemi tamamlandı. Dijitalleştirilen görsel ve işitsel materyallerle zenginleşen proje, bilgiye erişim imkânlarını artırmayı hedefliyor. Milli Kütüphane'nin dijital bir kopyası oluşturularak, Türkiye genelindeki 66 il ve ilçede bulunan halk kütüphanelerinden erişim sağlanabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Adıyaman'a, Milli Kütüphane artık herkesin yanında. Bu eşsiz koleksiyon, Türkiye'nin dört bir yanına bilgi taşıyor" dedi.

Nasıl Erişim Sağlanıyor?

Milli Dijital Kütüphane Projesi kapsamında kurulan erişim istasyonları, il ve ilçe halk kütüphanelerinde kullanıcıların hizmetine sunuldu. Sisteme erişim oldukça kolay:

Kullanıcılar, şehirlerindeki halk kütüphanelerinden ya da e-Devlet üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayabiliyor.

üzerinden üyelik işlemlerini tamamlayabiliyor. Üyelik sonrası, dijitalleştirilen milyonlarca kaynağa ulaşabiliyorlar.

Araştırmalar, Ankara’daki Milli Kütüphane İbn-i Sina Okuyucu Salonu'nda veya yerel halk kütüphanelerinde yapılabiliyor.

Öne Çıkan Kütüphaneler

Dijitalleştirilen kaynaklara erişim sağlanabilecek önemli kütüphaneler arasında Adıyaman, Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa, Antalya Tekelioğlu, İstanbul Orhan Kemal ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi yer alıyor.

Bilginin Dijital Yolculuğu Devam Ediyor

Proje ile sadece bilgiye erişim kolaylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital arşiv sürekli büyütülüyor. Bakanlık, bu yenilikçi adımla Türkiye'nin kültürel mirasını hem korumayı hem de bilgiye daha geniş kitlelerin ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Bu gelişme, araştırmacılar, akademisyenler ve okur severler için bilgiye erişimde yeni bir çağ başlatıyor.