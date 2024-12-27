65 Yaş Aylığı ve Engelli Maaşlarında Yeni Dönem: Zam Beklentisi

2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesi, yaşlılık ve engelli aylıklarına yapılacak zam oranlarını yeniden gündeme getirdi. Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş, 65 yaş aylığı ve engelli maaşlarının ne kadar artacağını merakla bekliyor. İşte merak edilen detaylar:

Muhtaçlık Kriteri Yükseliyor

65 yaş aylığı ve engelli maaşı, memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor. Ancak bu ödemelere hak kazanabilmek için muhtaçlık kriteri göz önünde bulunduruluyor.

Mevcut Durum: 2024 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Mevcut asgari ücrete göre bu tutar 5.667 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Mevcut asgari ücrete göre bu tutar 5.667 TL olarak belirlenmişti. 2025 Beklentisi: Yeni asgari ücretle birlikte bu sınır 7.368 TL’ye yükseliyor. Bu değişiklik, daha fazla vatandaşın desteklerden faydalanabilmesini sağlayabilir.

Ne Zaman Belli Olacak?

Memur ve memur emekli maaşları zam oranlarının 2025 yılı Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur maaş katsayısında yapılacak artış ve buna bağlı olarak 65 yaş aylığı ile engelli maaşlarındaki artış oranı netleşecek.

Kimler Faydalanabilir?

65 Yaş Aylığı:

65 yaş üstü ve muhtaçlık kriterine uyan bireyler, bu ödemeden faydalanabiliyor.

65 yaş üstü ve muhtaçlık kriterine uyan bireyler, bu ödemeden faydalanabiliyor. Engelli Maaşı:

Yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan vatandaşlar, engelli maaşı alabiliyor.

Tüm Gözler Ocak Ayında

2025 yılına yönelik zam oranları, ihtiyaç sahiplerinin gelirlerinde rahatlama yaratabilecek bir düzenleme olarak bekleniyor. Zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte kesin tutarlar belli olacak.