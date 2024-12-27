Milli Savunma Bakanlığı 151 Personel Alımı İçin İlan Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 151 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Hangi Pozisyonlara Alım Yapılacak?

İstihdam edilecek personel belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilecek. İşe alınacak pozisyonlar:

Teknisyenler

Kalifiye işçiler

Şoförler

Güvenlik görevlileri

Temizlik görevlileri

Çalışma alanları ve görev tanımları detaylı olarak Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alıyor.

Başvuru Tarihleri ve Şartları

Başvurular 27-31 Aralık 2024 tarihleri arasında sadece İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, ilan edilen iş yerlerinden yalnızca birine ve tek bir meslek grubuna başvurabilecek.

Başvuru koşulları ise genel ve meslek bazlı olarak ikiye ayrılıyor. Detaylar Resmi Gazete'deki ilanda yer almakla birlikte adayların gerekli belgeleri başvuru süresi içinde eksiksiz olarak tamamlaması şart.

Başvuru Süreci Adımları

İŞKUR web sitesine giriş yapın:www.iskur.gov.tr Pozisyonları arayın: ANT Başkanlığı'nın ilanlarını bularak detaylara ulaşın. Form doldurun: Belirlenen pozisyon için başvuru formunu eksiksiz şekilde tamamlayın.

Değerlendirme Süreci

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra uygun adaylar değerlendirme sürecine alınacak. Nihai sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı ve İŞKUR resmi internet sitelerinden duyurulacak.

Adaylar, başvuru detaylarına dikkat ederek belirtilen süre içinde işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu fırsat, kamu kurumunda kariyer yapmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir adım olabilir.