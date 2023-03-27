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Kredisiz Ev Satın Almanın En Avantajlı Yöntemi

Kredisiz Ev Satın Almanın En Avantajlı Yöntemi
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Kredisiz Ev Satın Almanın En Avantajlı Yöntemi

 
Her ay kira ödemek zorunda kalmak çoğu zaman yaşam standartlarını düşüren bir durumdur. Aylık kira ücreti ne kadar uygun olursa olsun yapılan ödemeler üst üstü konulduğunda yıllar sonra neredeyse bir ev satın alma tutarını bulduğu görülür. Üstelik toplamda bu kadar yüksek tutarlar ödenmesine rağmen sonuç itibarıyla ortada sahip olunan bir ev de yoktur.
 
Kirada oturulan evde istenilen değişikleri yapamamak, her an evde çıkarılma korkusuyla yaşamak, farklı bir eve taşınırken depozito, komisyon ve nakliye masrafları ile uğraşmak zorunda kalmak da kiracı olmanın cabası! Tüm bu nedenlerden dolayı her kiracının en büyük arzusu bir gün kendi evine sahip olarak rahata kavuşmaktır. Ancak düzenli kira öderken bir yandan da ev satın almak için gereken birikimi yapmak neredeyse imkansızdır.
 
Dolayısıyla birikimi olmayan ama ev satın almak isteyen çoğu kişinin ilk başvurduğu yöntem bankalardan kredi çekmek olmaktadır. Kredi ise yüksek faiz, ek masraflar ve kira bedelini aşan yüklü geri ödemeler demektir. Ancak bu zorlayıcı şartlar altında ezilmek istemeyen ya da faiz ödemekten çekinenlerin kredisiz ev alma hayalini gerçekleştirebilmeleri için alternatif yöntemler de mevcuttur.
 

Tasarruf Finansman Yöntemi ile Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun

 
Peki kredisiz ev nasıl alınırve kredisiz ev alırken ne gibi şartları karşılamak gerekir? Bankalara başvurarak, yüksek faizli kredi çekmeden ev almanın en avantajlı yöntemi olarak tasarruf finansman kuruluşlarının sunduğu fırsatlar öne çıkar. Katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşım ile hareket eden tasarruf finansman kuruluşları faizsiz bir şekilde kira öder gibi ev sahibi olmayı herkes için mümkün hale getirir. 
 
Sunduğu avantajlar ile dikkat çeken BDDK LisanslıTasarruf Finansman Kuruluşu Katılımevim, kurulduğu günden bu yana yüzlerce ailenin uygun koşullar kapsamında zorlanmadan ev sahibi olmasına imkan tanımıştır. Sahip olduğu BDDK lisansı sayesinde kendisine emanet edilen birikimleri güvence altına alan Katılımevim’e başvurduğunuzda kredi çekerken bankalar tarafından talep edilen peşinat, kefil ve dosya masrafları gibi ek ödemeler ile karşılaşmazsınız.
 
Ev sahibi olmayı oldukça kolaylaştıran Katılımevim bütçenize uygun geri ödeme planları ile yaşam standartlarınız düşmeden dilediğiniz evi satın almanıza olanak tanır. Sadece ev değil, araç alım işlemleri için de destek sunan Katılımevim’in ayrıcalıklı fırsatları hakkında detaylı bilgi edinmek için 444 11 00 numaralı hattı arayabilir ya da size en yakın Katılımevim şubesine uğrayabilirsiniz.
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