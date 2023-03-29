"Isparta'da Öğrenciler Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu Kapsamında Budapeşte'de Staj Yapıyor"

"Isparta Öğrencileri Macar Öğrencilerle CNC Uygulamaları Stajı Yapıyor"

"Isparta'da Öğrenciler Görünüş Çıkarma ve CAD Programı İle Modelleme Yapıyor"

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında düzenlediği CNC Uygulamaları Stajları, Macar öğrencilerle birlikte Budapeşte NCT Akademi firmasında sürdürülüyor. Bu staj programına katılan Isparta'lı öğrenciler, görünüş çıkarma ve CAD programı kullanarak katı modelleme çalışmaları gerçekleştiriyor.Staj programı hakkında konuşan bir yetkili, "Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu sayesinde öğrencilerimiz, yurt dışında mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Bu staj programı, öğrencilerimizin CNC uygulamaları konusundaki becerilerini ve katı modelleme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacak" dedi.Programa katılan öğrenciler ise stajlarının son derece verimli geçtiğini belirttiler. Macar öğrencilerle birlikte çalışmanın kendilerine yeni bir perspektif kazandırdığını ifade eden öğrenciler, staj süresince edindikleri tecrübelerin kariyerleri için son derece faydalı olacağını düşünüyorlar.