Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz yenilik! Korona Virüsü sonrası yarışmanın formatı değişti..

Korona Virüsü ile mücadele kapsamında pek çok dizi sektörü çekimlerini iptal ederken, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu eşliğinde ATV ekranlarına taşınan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında da format değişikliği kararı alındı. Ölümcül tehlike doğurması nedeniyle sosyal yaşantıyı kesintiye uğratan Korona Virüs salgınının üzerine Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının seyircisiz olarak çekimleri gerçekleştirilecek.



Genç veya yaşlı ayırdı olmaksızın her yaş grubundaki kişilerin sağlığı için tehdit unsuru oluşturan Korona Virüsü salgınından korunabilmek için önlemler en üst seviyeye getirilirken, Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programında da bundan böyle konsept değişikliğine gidilmesi kararı alındı. Bilindiği üzere yaşamsal risk teşkil etmesi nedeniyle sosyal hayatı da sekteye uğratan Korona Virüsü'nden korunabilmek adına televizyon dünyasındaki birçok dizi projesi de yayın hayatına belirli bir süreliğine ara vermişti.



Her hafta izleyici kitlesinin genel - kültür düzeyini yükselten yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Korona Virüsü salgınına karşı önlem geliştirilerek yarışmanın formatın değiştirilmesi herkesi heyecanlandırdı. Yapılan konsept değişikliğine göre, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının çekimleri şimdiden itibaren seyircisiz şekilde gerçekleştirilecek. Aynı zamanda seyirciye sorma joker hakkının yerine artık '’uzmana sorma'’ isimli joker hakkı bulunacak. Programı katılan yarışmacı adayları ise arzu ettikleri soruda "uzmana sorma jokeri"nden yararlanabilecek ve kendilerine yöneltilmiş olan soruyu okuyup uzmanın fikirlerini almak üzere bir dakika boyunca zamana sahip olacak.



BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN ARDA AYTEN ''UZMAN ODASINDA'' OLACAK!

Daha önce katılmış olduğu Kim Milyoner'de kendisine sorulan toplam 12 sorunun tamamını doğru olarak yanıtlayıp 1 Milyon TL’lik büyük ödülün almaya hak kazanan Arda Ayten, uzman odasında yer alacak.

