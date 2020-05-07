Keçiören Belediyesi, normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak

- Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:

- "Belediye öz kaynaklarıyla ürettiğimiz maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kitini; berber, kuaför, güzellik salonları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık"



İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediyesi, normalleşme sürecinde hijyen kiti dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme takvimiyle birlikte harekete geçtiklerini belirtti.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşmeye destek vermek için tüm birimlerin seferber edildiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"11 Mayıs Pazartesi günü kepenk açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kiti temin edeceğiz. Yine 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve hafta içi sokağa çıkabilecek olan gençlere ve çocuklara da hijyen kiti dağıtımı yapacağız.

Belediye öz kaynaklarıyla ürettiğimiz maske, dezenfektan ve kolonyadan oluşan hijyen kitini; berber, kuaför, güzellik salonları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca, talep eden berberlerin dükkanlarını dezenfekte etmek için belediyemiz tarafından berberlere özel dezenfekte ekibi kuruldu."

Parklara gitmeyi özleyen minikler için Keçiören'deki tüm çocuk oyun setlerinin dezenfekte edileceğini de bildiren Altınok, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurguladı.

