KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK’TEN

ULU ÇINARLARA ANLAMLI HEDİYE

Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yaşlılar Haftası’ münasebeti ile Eğirdir Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler.Özenle hazırlanan hediyeleri Huzurevi sakinlerine takdim eden Kaymakam ÇELİK ve Başkan GÖK her biriyle ayrı ayrı sohbet etme imkanı da buldular.Kaymakam Adem ÇELİK hediyeleri takdim ederken, ‘Bizler aslında sizlerin yanında daha çok zaman geçirmek istiyoruz, her zaman gelmek istiyoruz, fakat hastalık nedeni ile programı da koronavirüs tedbirleriyle yapıyoruz.’ dedi. Hediyeleri alan bazı huzurevi sakinleri bu hediyelere gerek yoktu, sizlerin bizleri sorması yetiyor, dediler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Bizler her zaman büyüklerimizin yanındayız, büyüklerimizin, ulu çınarlarımızın her zaman bizde ayrı bir yeri vardır. Büyüklerimiz bizlerin baş tacıdır. Her türlü ihtiyaçlarında yanındayız, yerel idare olarak büyüklerimizin hayatını kolaylaştıracak yatırımlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Huzurevi Müdürü Kadriye ÖZ KOCAOĞLU Kaymakam ÇELİK ve Başkan GÖK’e bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)