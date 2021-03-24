​GÖLGE KABİNEDEN NİĞDELİ PATATES ÜRETİCİLERİNE ZİYARET!

Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu heyeti, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın talimatı ile Niğdeli patates üreticilerinin sorunlarını yerinde inceledi.



Gölge kabine olarak isimlendirilen Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Kurulu, Ticaret ve Tarım Politikaları Başkanı Selçuk Geyveli, Niğde İl Başkanı İmdat Aydın ve beraberindeki heyet, Niğdeli patates üreticilerinin Genel Merkezi ziyaret edip sorunlarını dile getirmesi üzerine, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın talimatı ile konuyu yerinde araştırmak, çiftçilerin sorunları tespit etmek üzere Niğde'ye gitti.



Niğde Tarım İl Müdürü ve Ziraat Odası Başkanlarını ziyaret eden heyet, patates üreticilerimizin yaşadığı Gölcük, Orhanlı, Alay, Çiftlik ilçelerini ziyaret ederek, üreticilerle bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinledi.



Niğdeli Patates Üreticisi Sahipsiz

Ziyaretler sonrası yapılan yazılı açıklamada; " Geçtiğimiz haftaki Genel Merkez ziyaretinden sonra Niğdeli çiftçilerimizi ziyaretimiz ve sorunlarını yerinde dinlememiz kendilerini çok mutlu etti. Bu ziyaret ve incelemeler sonucu iktidarın, çiftçilerimizin yanında olmadığını ve üreticileri perişan ettiklerini üzülerek müşahede ettik. Niğde'deki çiftçilerimizin şikayetlerini, sorunlarını tespit edip rapor halinde Genel Başkanımıza ilettik. Konu ile ilgili çözüm önerilerimizi ve gerekli açıklamayı ileri bir tarihte Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi