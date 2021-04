Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’in 14-20 Nisan Şehitler Haftası Mesajı

Vatanımızı, bayrağımızı ve hürriyetimizi, sarsılmaz imanları ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, ülkemizin bugünlere ulaşması için sayısız zorluklara göğüs gererek Allah rızası için, din, vatan ve millet uğruna canını vermiştir.

Milletimizin her ferdi, tarih boyunca şehadet şerbeti içerek sayısız kahramanlık destanına imza atmış şehitlerimizin bıraktığı bu Mukaddes vatan topraklarının değerinin şuuru içinde olmalıdır. Bizler de şehitlerimizin bize bıraktığı bu emanetleri koruyarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız.

Yurdumuzu kanları, canları pahasına koruyan; onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez.

Bu duygu ve düşüncelerle , 14-20 Nisan Şehitler Haftasında başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; geçmişteki mücadeleleriyle bölücü ve yıkıcı mihraklara göz açtırmayan Kahraman Vatan Evlatlarını, hain darbe girişimine ve her türlü terör belasına karşı gövdesini siper ederek milli ve manevi değerleri uğruna toprağın bağrına düşen bütün Şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygılarımı sunuyorum.



Adem ÇELİK

Eğirdir Kaymakamı