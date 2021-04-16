Uluborlu ilçesinde Abdurrahim Camii olarak bilinen Bahçe Camii, restore edilerek ibadete açılmıştır.

Bahçe Cami, Eski Kasaba Mevkii’nde yer almaktadır. Cami yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephesinden girişi orta aksta değildir. Kuzeydeki giriş cephesinin üst katı hımış mimari tekniğinde yapılmıştır. Cami düz ahşap tavanlı, içeride dört ahşap sütunludur. Dört ahşap sütun içerideki harimi üç sahna ayırmaktadır. Yarım daire kemerli mihrap ve kavsarası süslemesizdir. Harimegirişte üst kattaki mahfele çıkan ahşap döner merdiven vardır. Kitabesi bulunmayan caminin tüm gelir ve giderlerinin Abdülhalim Vakfiyesi ile sağlandığı kaynaklarda belirtilmektedir. Geç OsmanlıDönemi’nde yapıldığı tahmin edilen caminin banisi Vakfiyeden de anlaşılabileceği üzere Abdülhalim isimli kişi olmalıdır.