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20. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİNE EĞİRDİR DAMGASI.

20. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİNE EĞİRDİR DAMGASI.
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
20. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE 
SANAT FESTİVALİNE EĞİRDİR DAMGASI.
Alanya Belediyesi’nin düzenlediği 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali Yörük Göçü ile başladı. Başkan Yücel, “2 yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz festivalimizde tekrar sizlerle bir aradayız. 3 gün boyunca sanatla, kültürle, eğlenceyle dolu dolu geçecek muhteşem bir festival gerçekleştireceğiz.” dedi.
 Alanya Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği, Türkiye’nin en önemli ve en büyük festivallerinden olan 20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali Yörük Göçü ile başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan Yörük Göçüne, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti başkanları, oda ve STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’ndan coşku ile yürüyen kalabalık İskele Şelale Meydanı önüne kadar yürüyüşünü sürdürdü. Renkli görüntülerin yaşandığı temsili Yörük Göçü; Alanya halkı, yerli ve yabancı misafirler tarafından ilgiyle takip edildi.

BAŞKAN ADEM MURAT YÜCEL EĞİRDİR STANDINI GEZDİ.
Eğirdir Belediyesi’nin kurduğu standı gezen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Eğirdir Belediyesi Şirket Müdürü Ömer Yılmaz ile sohbet ederek Eğirdir standını çok beğendi. 
Eğirdir Belediyesi Şirket Müdürü Ömer Yılmaz; ‘Alanya Belediyesinin düzenlediği festivale ilgi oldukça büyük. Özellikle güneşin etkisini kaybettiği saat 17.00’den sonra yoğun şekilde kalabalıklar oluyor. Eğirdir Standımızı ziyaret eden başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ve tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök’ün talimatları ile Eğirdir’imizi ve Eğirdir elmamız başta olmak üzere bir çok materyallerle ilçemizi tanıtıyoruz.’ İfadelerini kullandı. 
Eğirdir’den festivale katılan ve Eğirdir Dündarbey Medresesinde ve Citta Slow Marketlerde devam eden  ve Eğirdir’li kadın kursiyerlerin açtığı geri dönüşüm, minyatür halı, deri malzemeleri, Türkmen halısı, yöresel kilim kurslarında üretilen ürünler Eğirdir standında büyük ilgi gördü. 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Alanya Festivalinde Eğirdir’i temsil eden ve emek harcayan herkese teşekkür etti. (Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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