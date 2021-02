İzmir’in merkez ilçeleri 2005 yılından itibaren doğalgaz kullanmaya başlamasına rağmen, şehir merkezine 38 km uzaklıktaki ve yaz -kış aktif bir yaşamı olan en büyük ilçelerinden biri Urla, ancak 16 yıl sonra doğalgaza kavuşuyor..Salgın nedeniyle evlerde kalmanın öneminin artmasıyla şehirlerdeki apartman hayatından, gürültüden ve koşuşturmadan uzaklaşıp, dinginlik arayan, tarih, doğa ve deniz ile iç içe kasaba hayati yaşamak isteyen İzmirliler başta olmak üzere İstanbul ve Ankaralıların akınıyla göç patlaması yaşayan İzmir’in Ege kıyısındaki sakin ve şirin ilçesi Urla’ya, doğalgaz bağlanması çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Urla’nın dört kadın muhtarı Çeşmealtı Denizli Mahallesi’nden Emre Erdoğan, İskele Mahallesi’nden Yeşim Temiztepe, Atatürk Mahallesi’nden Rahime Tekin ve Şirinkent Mahallesi’nden Ceren Yap geçtiğimiz yıl Ocak ayında, İzmir’de doğal gazın dağıtım ve işletmesini üstlenen İzmir Gaz Genel Müdürlüğü’ne giderek sorumluluk alanlarındaki mahallerine de doğalgaz bağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettiler.Daha sonraki gidişlerinde aralarına Özbek Mahallesi Muhtarı Işık Erdoğan Özel de eklendi. Muhtarların mahalleleri Urla’ya doğalgaz yatırımını ilk olarak 2018 yılında başlatan yetkili firmanın yatırım projesine dahil değildi. Bu bakımdan mahallelerine doğalgaz yatırımı yapması için firmayı ikna etmeleri kolay olmadı. Kadın muhtarlar ilk başvurularından itibaren sık sık genel müdürlüğü ziyaret ettiler, sürekli telefon görüşmeleri yapıp taleplerini yenilediler. Yılmadan ve azimle yaklaşık sekiz ay boyunca verdikleri uzun mücadele sonunda geçtiğimiz Ağustos ayında Urla’ya yapılacak doğalgaz projesine sorumluluk alanlarındaki mahallerinin de dahil edilmesini sağladılar. Bununla da kalmayıp, yetkili firmanın programındaki Urla merkezden önce, ilk çalışmaları kendi mahallerinden başlattılar..İlk etapta geçtiğimiz Ağustos ayında Urla Atatürk ve Şirinkent Mahalleri’nde doğalgaz alt yapı çalışmaları start aldı. Bu mahallerdeki abonelerin büyük çoğunluğu çalışmalar başladıktan üç ay sonra doğalgazı kullanmaya başladı. İkinci etaptaki İskele Mahallesi’nin bir bölümüne de ısı verilmeye başladı, diğer bölümler de Mart ayında doğalgaza kavuşuyor. Geçtiğimiz 27 Ocak’ta da son etaptaki Çeşmealtı Denizli Mahallesi’nde üç ayrı noktada alt yapı çalışmaları başladı. TÜMAŞ ve TOTAŞ Müşavir Kontrolleri’nin de çalışmaları ve çalışanları titizlikle takip etmesiyle doğalgaz çalışmaları daha seri bir şekilde ilerleme gösteriyor. Hem muhtarlar hem de vatandaşlar doğalgazın hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutlu. Özbek Mahallesi’nde ise henüz çalışmalar başlamadı. Urla’da şu an Zeytinalanı, Kalabak, Çamlıçay, Şirinkent, Fevzi Çakmak ve Atatürk beldeleri ve mahallerinde doğalgaz kullanıyor. Çeşmealtı ise Nisan’da doğalgazdan faydalanabilecek.Çeşmealtı Denizli Mahallesi Muhtarı Emre Erdoğan mahallesine doğalgazı getirtmek için yetkili firmayla verdikleri çetin mücadeleyi kısaca özetleyerek şunları söyledi:“Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Urla Atatürk, Şirinkent ve İskele mahalle muhtarlarıyla birlikte İzmirGaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ile bir toplantı yaptık. Firmanın yatırım planında olmayan mahallerimizi uzun çabalarımız sonucu biraz da zorlayarak projeye dahil ettirdik. Bu kez de firmayı önce bizlerin mahallelerine doğalgazı bağlamaları için ikna etmeye çalıştık. Çünkü firmanın ilk öncelikli hedefi Urla merkezi doğalgaza bağlamaktı. Israrla git-gellerimiz, telefonlarımız sonunda firma bizleri kırmayarak önceliği biz dört kadın muhtarın sorumluluk alanlarındaki mahallere verdi. Aksi halde Urla Merkez civarı geniş bir bölge olduğundan bizlere sıranın gelmesi birkaç sene alabilirdi. Firmaya ricamızı kırmadığı için çok teşekkür ediyoruz. Biz muhtarlar da sakinlerimiz de gelişmelerden çok mutlu ve memnunuz”Muhtar Emre Erdoğan, izmirGaz’ın yatırımı için Denizli Mahallesi’ne üç sektör (bölge) verdiğini belirterek, “Sokakları sektör sektör ayırmışlar. Muhtarlık bölgemdeki düzlük olan bölüme üç sektör verildi. Ama yamaçtaki Denizli Köyü, Kocadere Köyü, Zeytinler Çiftlik Evleri, Harbiye’nin belli bir kısmı sektörlere alınmadı. Başka bir yatırımda onlar da alınacak. Şimdi o yatırımı bekliyorum. Başladığında o bölgeleri alacağım. izmirGaz’ı yatırımların sonuna kadar bu taraflara çekmeye çalışıyoruz. Firmanın Denizli Mahallesi’ne verdiği üç sektörden ilkinin abonelik kayıtlarını geçtiğimiz yıl Kasım ayında almaya başladık. Mehmet Ali Aygüven Caddesi, Harbiye’nin bir bölümü ve Yalı Caddesi bölgelerinde toplam bin 200 hane abone oldu. Şuan alt yapı çalışmaları yapılıyor, ana hat boruları döşeniyor. Ekiplerin çalışmalarını startın verildiği ilk günden itibaren her gün yerinde ve yakından takip ediyorum. Kazı yapılan sokaklarda bir hafta - on gün sonrasında da evlere brajmanları (sokaktan geçen ana hat şebekesinden, binaya doğalgaz bağlantı kutusu) çekilecek. Diğer iki sektörün kayıtlarını da önümüzdeki günlerde alacağız.” diye konuştuYazlıkları Çeşmealtı olan ve kışın en soğuk iki ayını İzmir veya diğer şehirlerdeki kışlık konutlarında geçiren birçok kişinin sabırsızlıkla doğalgazın bağlanmasını beklediklerini kaydeden Muhtar Emre Erdoğan, “Tüm sakinlerimiz gibi yazlıkçılarımız da birçok özelliği ile diğer enerji kaynaklarına göre konfor ve rahatlığıyla ön plana çıkan doğalgazı bir an önce kullanmak istiyor. Bizler de bu talepleri karşılamak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Yazlıkçılarımız doğalgaz bağlandıktan sonra yaz-kış burada yaşayacaklarını söylüyorlar. Zaten pandemi ve depremden dolayı şuan yaz nüfusumuzu yaşıyoruz. Nüfusumuzda hiç azalma olmadı. Doğalgaz sonrası daha da katlanacağı kesin. Vatandaşlarımız mart sonu, nisan ayı gibi evlerinde ve işyerlerinde doğalgazdan faydalanacaklar.” şeklinde konuştu.mahallesine bağlanan doğalgaz ile ilgili şu açıklamayı yaptı:“Abonelik yapmaya Ekim ayında başladım. Toplam 4 bin aboneniz oldu. Altı sektörden oluşan bir kademeli gidişim vardı. Şuan gaz verilmeyen tek sektörüm kaldı, diğer beş sektör hepsi doğalgazdan faydalanıyor. Hat döşeme çalışmalarının ardından, dolgu ve temizlik çalışmaları da titizlikle sürdürüldü. İzmirGaz şuan kaldırımlara parke taşları döşemeye başladı. Asfaltlamayı yağmur etkilediği için onun çalışmasını hava şartlarından dolayı bekletiyoruz. Çalışmalar aşamasında çok şükür büyük bir sıkıntı yaşamadık.”ise şu görüşlerde bulundu: “Ocak ayında yaptığımız başvurumuz, Ağustos ayında onaylanınca akabinde çalışmalara başladılar. 90 gün içerisinde yapılan sözleşme akdine göre abonelikler sağlandı. İlk sektörü Kasım gibi tamamlayınca, ikinci sektöre geçtiler. Onu da yeni yeni bitirdiler. Yaklaşık 900 hane doğalgazdan faydalanıyor. Vatandaşlarımızı artık pahalı ısınmadan ve pahalı enerji tüketiminden daha ucuz daha temiz çevreci bir enerjiye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”de mahallesinin 4 sektöre ayrıldığını, ilk sektörün bir bölümünün (İskele Caddesi - Gelinkaya) 25 Ocak’tan itibaren doğalgaz kullanmaya başladığını söyledi. Muhtar Temiztepe, mahallesinde ilk etapta 700 kişinin doğalgaza abone olduğunu vurgulayarak, bölgesinde çok SİT alanı bulunduğundan çalışmalardaki hızı biraz yavaşlattığını, ancak Mart ayında anlaşmalı olan tüm hanelerin ve işyerlerinin doğalgaz kullanmaya başlayacağını dile getirdi. Muhtar Temiztepe, yolların kazı çalışmaları nedeniyle çok bozuk olduğunu ancak 10 güne kadar asfaltlama, kaldırım ve tretuvar çalışmalarının başlayacağını sözlerine ekledi.Evlerdeki konforu artıran, ekonomik, temiz, kullanımı kolay ve kaliteli yakıt olan doğalgazın yakında ilçe geneline bağlanacak olması Urla’nın cazibesinin daha da artmasına neden oldu. Urlalılar doğalgaza ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olabilecek. 