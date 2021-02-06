GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

“PANDEMİYİ SEKTÖR ADINA BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ”

“PANDEMİYİ SEKTÖR ADINA BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ”
TÜRKİYE
29 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
 
Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi:
 
“PANDEMİYİ SEKTÖR ADINA BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ”
Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, pandemi nedeniyle yaşanan krizin, sektör adına bir fırsat olarak değerlendirilip üzerinde çok ciddi bir şekilde çalışması gerektiğine işaret ederek, “Bu kriz, gerçekten dünya tarihinde bir ilk. Kolay geçeceğe de maalesef benzemiyor. Ancak şirketimiz 77 yıl içinde pek çok krize göğüs germiş ve hepsini de aşmayı bilmiştir. Birlikte ayakta kalalım, sağlığa sağlıklı hizmet vermeye devam edelim” şeklinde mesaj verdi.
Santa Farma Ailesi online olarak gerçekleştirilen 2020 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 2021 yılı hedeflerinin de ele alındığı toplantıda, Santa Farma Ailesi’ne hitaben bir konuşma yapan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, pandemiden dolayı küresel bazda ve Türkiye özelinde sektör beklentileri hakkında önemli mesajlar verdi.
Pandemiden alınan en önemli dersin; toplumsal çıkarların, bireysel çıkarların önüne geçmesi gerektiğinin anlaşılması olduğunu vurgulayan Kiresepi, “Salgın nedeniyle üzerinde durulması gereken bir başka sosyo-ekonomik sorun ise bulunan aşıların ve potansiyel tedavi ilaçlarının insanlar arasında adil bir şekilde dağılımının sağlanması sorunudur” dedi.

Sektör yüzde 21 büyüme gösterdi 
Türkiye ilaç pazarının değer bazında 2019 yılına göre 2020 yılında yaklaşık yüzde 21 oranında büyüyerek, 41 milyar TL’den 49.8 milyar TL’ye ulaştığını belirten Kiresepi, kutu bazında ise üretimin; 2019 yılına göre yüzde 2.8 oranında azalma ile 2 milyar 210 milyon kutudan 2 milyar 150 milyon kutuya düştüğüne işaret etti.
Sektörde kutu bazında bir düşüş, değer bazında ise bir artışın görüldüğünün altını çizen Kiresepi, bunun nedenini şöyle ifade etti:  “Üretimdeki düşüşün pandemi koşullarıyla ilgisi çok açıktır. Değer bazındaki artışların en önemli sebebiyse, fiyatlardaki artıştır. Ancak, pazardaki ürün taleplerinin yüksek fiyatlı ürünlerle yeni çıkmış ürünlere kaymış olması da değer artışının bir diğer nedeni olabilmektedir. Sektörde üretim artışı olmadan değer artışı olmuştur. Bunun pazar payının büyümesi ile ilgisi yoktur. Tamamen pandemi ile Türk ekonomisinde yaşanmakta olan olumsuz durumun bir etkisidir. Önemli olan Türkiye ilaç pazarını büyütmek ve dünya ilaç pazarındaki sıramızı yükseltebilmektir. Tüm stratejik yönetimlerde belirtildiği gibi, tehditleri fırsata çevirebilmek ve kendisini gösterebilmektir.”
 
Dünya ilaç sektörünün 2020 yılı itibari ile beraber pazar değerinin 1 trilyon 250 milyar Dolar olduğuna vurgu yapan Kiresepi, “Bu pazarın, 2021 yılında 1 trilyon 300 milyar Dolar olacağı beklenmekte ise de, pandeminin dünya ilaç pazarını etkilediği görünmekte. 2023 yılına kadar pazarın 1 trilyon 600 milyar Dolar’a ulaşacağı uzmanlar tarafından öngörülmektedir” dedi. 

“Sektörü ciddi yapısal değişimler bekliyor”
Kiresepi, sektör beklentileri hakkında şu ifadelere yer verdi: “Bütün sektörlerde olduğu gibi ilaç sektörünü de teknolojik, demografik ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi yapısal değişimler bekliyor. Bu konuda fütüristlerin öngördüklerini şöyle özetleyebiliriz; maliyet yüksekliği nedeniyle ana üretici firmaların sadece molekül geliştirme ve etken madde üretimine kayacağı, ilaç üretimini yavaş yavaş jenerik ilaç üreticilerine bırakacağı öngörülmektedir. Bu ise piyasada yakın gelecekte jenerik piyasaların çoğalacağı anlamına gelmektedir.
 
Sektör, diğer tüm sektörler gibi dijital teknolojiyi takip etmek, sanayi 4.0 uygulamak ve Ar-Ge yatırımlarını mutlaka geliştirmek zorundadır. Kuşkusuz bu konu ile ilgili yatırımlar artacaktır. Dijital tedavi çağı başlayacak; hasta, doktor, teşhis, tedavi, ilaç sarmalı büyük ölçüde dijital ortamda internet aracılığı ile sağlanacaktır. Tedaviler artık hastane ve klinik ortamında değil evlerde yapılacaktır. Sadece ameliyatların hastane ve kliniklerde yapılacağı bir çağa girmekteyiz. İklim değişiklikleri bilinmeyen virüslerin ortaya çıkmasına neden olacak. Aşı ve tedavi için ilaç araştırmaları artarak devam edecektir. Bu durumda ilaç sektörünün kalıtsal kronik hastalıklarla ilgili portföyü doğal olarak değişecektir.  Önümüzdeki yıllarda da ilaç sektörü doğumdan ölüme kadar her alanda sağlığa hizmet edecektir.”
 
İş dünyası yeniden kodlanıyor
Uzun süredir devam eden ve ne kadar süreceği de belli olmayan pandemi nedeniyle iş ve sosyal hayatta radikal değişimler görüldüğünün de altını çizen Kiresepi, "Yeni iş yapma modelinde fonksiyonel işler yerlerini yavaş yavaş yapay zekaya bırakıyor. Diğer çalışanlardan işlerinde uzman olmaları ve proje bazlı olarak çalışmaları bekleniyor.  Neticede eğitimli, nitelikli çalışanlara ihtiyaç artıyor. Yeni normal, iş dünyasında kuşkusuz yeni mesleklerin ve işlerin doğması bekleniyor; ama bir işsizlik dalgasından da korkuluyor.
 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), potansiyel işsizlik ve büyüyen göç sorunu için kapsamlı çalışmalar yapıyor. Şirketler bu dönemde kar etmekten ziyade ayakta kalma çabası içine girmiş durumdalar. Bu nedenle yeni gerçekte şirketler arasında nicelik yerine nitelikli çalışma yükselen yıldız oluyor. Şirketlerin güvenilirliği, sürekliliği yüksek kar etme hedeflerinin önüne geçiyor. Kısaca iş dünyası yeniden kodlanıyor" dedi.
 
Santa Farma hakkında
Türkiye’nin en köklü ilaç firmaları arasında bulunan ve 75. yılını kutlayan Santa Farma, 1944 yılında Farma Laboratuvarı olarak haşere ilacı, öksürük tabletleri ve şurubu gibi basit ama kullanım sahası geniş ilaçlarla sektöre adım attı. 1946 yılında Santa Laboratuvarı ile birleşme sonucu bugünkü Santa Farma‘nın temelleri atılmış oldu. 1953 yılında üretim tesisi kurma kararı alındı. 1954 yılında Santa Farma İlaç Fabrikası Kollektif Şirketi, 1973 yılında ise Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. kuruldu. Santa Farma, 9 ayrı terapötik kategoride ve bu kategorilerin altında 48 ayrı pazarda toplam 66 ürünle faaliyet gösteriyor. Söz konusu terapötik kategoriler, Dermatoloji, Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon, Hematoloji, Kardiyovasküler Sistem, Kas&İskelet Sistemi, Sinir Sistemi (MSS) ve Solunum Sistemi olarak sıralanıyor. Şirketin GEBKİM OSB’deki üretim tesisi, 44.000 m2 kapalı alanda, yıllık 150 milyon kutu üretim kapasitesi ile çalışıyor. 
Daha detaylı bilgi almak için www.santafarma.com.tr web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
 
 
Ayrıntılı bilgi için:
C-Line İletişim / 0212 243 1153
Zühre Çelik / zuhre.celik@c-line.com.tr / 0539 352 3340
 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA ANAHTAR TESLİMİ TAMİR-TADİLAT İŞLEMLERİ
Isparta'daki Okullarda Çalışmalarda Sona Yaklaşıldı
Aranan o şahıs Isparta'da JASAT tarafından yakalandı...!
İçişleri Bakanlığı, 56 saatlik sokak kısıtlamasına ilişkin bir açıklamada bulundu
Haber: "Sevgililer Günü"nü de kapsayan yeni genelge
Isparta'ya belediye yeni vidanjör aracı kazandırdı
TÜM ISPARTA İÇİN HABER! VALİLİKTEN YENİ KARARLARI DUYURDU
Isparta'da zehir tacirlerine geçit yok! JASAT yakaladı
GİZLİ ZAM GRAM OYUNU HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDI
55 YAŞINDA EMEKLİLİK
Aranan 158 şahıs emniyet ekiplerince yakalandı
İnsanlık çaresiz! Dünyada mutasyon paniği...üçüncü dalga mı geliyor?
BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ
Isparta'da kelle paça işkembe ciğer yürek kokoreç ve tüm sakatatlar Türker Kasap'ta
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı!
Isparta'ya yapılan yeni nüfus müdürlüğü binasında son durum?
​Başkan Başdeğirmen 55 otopark çalışanına sahip çıktı
Isparta'da Emniyetten Ocak Ayı'nda yapılan Operasyonlar
Isparta'da ITSO Yönetim ve Meclisi’nden Eğitime Önemli Katkı
DÜKKAN İSİMLERİNDE DÜZENLEME
Korona'da hesapları altüst edecek sonuç ''Maskede işe yaramadı''
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Sorunları Masaya Yatırıldı
GIDA FİYATLARI İÇİN YENİ SİSTEM DEVREDE
ÖZEL SEKTÖRÜN ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Isparta'da kumar operasyonu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındaisparta oto ekspertizISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Korona'da hesapları altüst edecek sonuç ''Maskede işe yaramadı''Korona'da hesapları altüst edecek sonuç ''Maskede işe yaramadı''01 Şubat 2021
Isparta'ya yapılan yeni nüfus müdürlüğü binasında son durum?Isparta'ya yapılan yeni nüfus müdürlüğü binasında son durum?02 Şubat 2021
TÜRKİYENİN ENBÜYÜK ATATÜRK KIYAFETLERİ VE ÖZEL KOLLEKSİYONLAR SERGİSİ ISPARTA’YA GELİYORTÜRKİYENİN ENBÜYÜK ATATÜRK KIYAFETLERİ VE ÖZEL KOLLEKSİYONLAR SERGİSİ ISPARTA’YA GELİYOR01 Şubat 2021
Isparta'da kelle paça işkembe ciğer yürek kokoreç ve tüm sakatatlar Türker Kasap'taIsparta'da kelle paça işkembe ciğer yürek kokoreç ve tüm sakatatlar Türker Kasap'ta02 Şubat 2021
Isparta’nın Tarım ve Hayvancılık Sorunları Masaya YatırıldıIsparta’nın Tarım ve Hayvancılık Sorunları Masaya Yatırıldı01 Şubat 2021
Isparta'da ITSO Yönetim ve Meclisi’nden Eğitime Önemli KatkıIsparta'da ITSO Yönetim ve Meclisi’nden Eğitime Önemli Katkı01 Şubat 2021
DÜKKAN İSİMLERİNDE DÜZENLEMEDÜKKAN İSİMLERİNDE DÜZENLEME01 Şubat 2021
ISPARTA'DA “KAYAK BİLMEYEN KALMASIN” BAŞLIYOR ISPARTA'DA “KAYAK BİLMEYEN KALMASIN” BAŞLIYOR 30 Ocak 2021
Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı!Her yerde aranıyordu Isparta'da yakalandı!02 Şubat 2021
Isparta'da Emniyetten Ocak Ayı'nda yapılan OperasyonlarIsparta'da Emniyetten Ocak Ayı'nda yapılan Operasyonlar02 Şubat 2021
​Başkan Başdeğirmen 55 otopark çalışanına sahip çıktı​Başkan Başdeğirmen 55 otopark çalışanına sahip çıktı02 Şubat 2021
BURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİBURDUR’DAN ISPARTA’YA BÖLGESEL KALKINMA ZİYARETİ03 Şubat 2021
İnsanlık çaresiz! Dünyada mutasyon paniği...üçüncü dalga mı geliyor?İnsanlık çaresiz! Dünyada mutasyon paniği...üçüncü dalga mı geliyor?03 Şubat 2021
55 YAŞINDA EMEKLİLİK 55 YAŞINDA EMEKLİLİK 04 Şubat 2021
BAŞKAN VELİ GÖK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ YENİ BİNASINDA ZİYARET ETTİBAŞKAN VELİ GÖK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜ YENİ BİNASINDA ZİYARET ETTİ01 Şubat 2021
Isparta'da üniversitede Gazetecilik Yüksek Lisans Programı AçıldıIsparta'da üniversitede Gazetecilik Yüksek Lisans Programı Açıldı02 Şubat 2021
ATSO Başkanı Davut Çetin’den Ocak Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiATSO Başkanı Davut Çetin’den Ocak Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi03 Şubat 2021
Isparta'da ​Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine “Erişilebilirlik Belgesi” VerildiIsparta'da ​Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine “Erişilebilirlik Belgesi” Verildi01 Şubat 2021
​SOLUNUM DERNEĞİ TÜSAD’IN 50 YILLIK GEÇMİŞİ KİTABA DÖNÜŞTÜ​SOLUNUM DERNEĞİ TÜSAD’IN 50 YILLIK GEÇMİŞİ KİTABA DÖNÜŞTÜ02 Şubat 2021
GİZLİ ZAM GRAM OYUNU HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDIGİZLİ ZAM GRAM OYUNU HANGİ ÜRÜNDE NASIL HİLELER YAPILDI04 Şubat 2021