Çocukluk çağındaki hem çürük hem de periodontal hastalıklar, yetişkinlikte arterioskleroz ve kalp hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın tetikleyicisi olabilir. Bu yüzden çocukluk döneminden itibaren iyi bir ağız bakımı alışkanlığının kazanılması oldukça önemlidir. Bu alışkanlığın kazanılması için anne ve babaların çocuklarına ağız bakımı eğitimi vermesi ve bu konuda örnek olması en iyi başlangıçtır.Dt. Pertev Kökdemir, Ciddi bir sağlık sorunu olmadıkça gerekli önemin verilmediği diş ve diş eti hastalıklarının aslında tüm yaşam kalitemizi etkileyebilecek bir çok hastalığa yakalanma riskini arttırdığını belirterek, ülkemizde de diş ve dişeti hastalıklarının ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktığını belirtti. Yılda en az 2 kez düzenli olarak diş hekimine gidilerek gerekli kontrollerin yapılmasını önemle vurguladı.Ağız bakımı yaptırılmadığı takdirde karşılaşma riskiniz olan sağlık problemlerini şöyle sıralayabiliriz.* Kronikleşen solunum yolu hastalıkları* Gebelikte yaşanacak erken doğum riskleri* Mide ya da bağırsak rahatsızlıkları* Dolaşım sistemi rahatsızlıkları