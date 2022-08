Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 09 Ağustos 2022 tarihinden itibaren karbondioksit ile çalışan güç ve soğutma sistemleri ile manyetik akışkanlar alanlarında uzman olan, Japonya Kyoto’da bulunan Doshisha Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiroshi Yamaguchi’yi konuk etti.ISUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Kızılkan’ın daveti ile TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında Isparta’ya gelen Prof. Dr. Hiroshi Yamaguchi, 11 Ağustos Perşembe günü Teknoloji Fakültesinde “Sustainable Utilization of CO2 Heat Pump Systems” ve “Theory and Application of Magnetic Fluids” (Sürdürülebilir CO2 Isı Pompası Sistemlerinin Kullanımı” ve “Manyetik Akışkanların Teorisi ve Uygulaması”) konuları hakkında fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilere seminerler verdi. Yaklaşık 10 gün Üniversitemizin misafiri olan Prof. Dr. Hiroshi yamaguchi, ziyareti sırasında Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Önder Kızılkan ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan ekiple karbondioksitle çalışan güç üretim sistemleri konusunda araştırmalar yaptı.Ayrıca misafir öğretim üyesi, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER’i ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat SELBAŞ’ı makamlarında ziyaret etti. Yapılan görüşmeler sonucunda her iki üniversitenin birçok alanda iş birliği yapılabileceği istişare edildi.ISUBÜ