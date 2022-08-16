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​ISUBÜ 2022 Tercih Döneminde Yüzde 99’luk Doluluk Oranı Yakaladı

Isparta Üniversite Haberleri...

​ISUBÜ 2022 Tercih Döneminde Yüzde 99’luk Doluluk Oranı Yakaladı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 15.08.2022 18:46
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ISUBÜ 2022 Tercih Döneminde Yüzde 99’luk Doluluk Oranı Yakaladı
ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki bölümlerin doluluk oranları da belli oldu. YKS sonuçlarına göre ISUBÜ’deki bölümlerin doluluk oranı yüzde 99 oldu.
Isparta Uygulamalı Bilimler (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada “YKS tercih sonuçları açıklandı. Bu yıl üniversiteyi kazanan tüm öğrencilerimize, velilerimize, yurtiçi-yurtdışı tüm üniversitelerimize hayırlı olsun. Uygulamalı eğitim konseptiyle sektörde iş arayan değil, aranan insan kaynağı yetiştiren Üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimize de Evinize hoş geldiniz diyorum.” dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için toplamda lisans ve önlisans için istenen kontenjan sayısı 7 bin 366 öğrenci olarak belirlenirken, ilçeler dâhil ISUBÜ bünyesine yerleşen öğrenci sayısı 7 Bin 292 olarak gerçekleşti. Kurulduğu yıldan itibaren yerleştirmesinde ISUBÜ tercih oranı 2018’de %77.87, 2019'da %90.8, 2020’de % 91,21, 2021’de %77 gerçekleşmişti. 2022 yılında yüzde 99 olarak kayıtlara geçti.
YKS yerleştirme sonuçlarına göre ISUBÜ Lisans ve yüksekokul programlarına 813 boş kontenjana 741 aday, ön lisans programlarına 6 bin 553 boş kontenjana 6 bin 551 öğrenci, toplamda 7 bin 292 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazandı. Önlisans programlarında yüzde 99.97’lik doluluk oranı yakalayan ISUBÜ, lisans programlarında yüzde 91.14’lük doluluk oranı yakalamış oldu.
Yıllardır öğrenci tercih sıkıntısı yaşayan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde 16 boş kontenjanın 16’sı da tercih edilerek %100 doluluk oranını yakaladı.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne 31 boş kontenjan ayrılırken 1 kişi tercihte bulunarak yerleşmeye hak kazandı.
Bu yıl ilk defa öğrenci alacak Kozmetik Teknoloji bölümü 31 boş kontenjan ayrılırken 31 öğrenci, aynı şekilde ilk defa öğrenci alacak Isparta Organize Sanayi Bölgesi MYO Silah Sanayi Teknikerliği bölümünde de 31 boş kontenjanın 31’i de tercih edilerek % 100 doluluk oranını yakaladı.
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