Üniversitemizde bu yıl kurulan Topluluk Danışmanlığını Doc. Dr. İsmail Serkan Üncü, Topluluk Başkanlığını Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencimiz Fatih Uygar’ın yürüttüğü İnnovagreen Topluluğundan 3 Takım Teknofestte finale kaldı.
Teknofeste Uluslararası İnsansız Hava Araçları Serbest Görev Kategorisinden 3 farklı takım şeklinde katılan öğrencilerimiz rapor ve video aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşan eleme kısımlarını başarılı şekilde geçerek finale kalmaya hak kazandı.
Kütahya’da 9-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak İnsansız hava araçları yarışlarında yarışacak öğrencilerimiz, 29 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsunda yapılacak teknofest sergisine de katılacaklar.
İG-Semrük İHA Takımı ( Kurum: ISUBÜ )
Danışman Doc. Dr. İsmail Serkan Üncü
Takım Kaptanı Hüseyin Serhat Yılmaz Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf
Tunahan Özgen Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4.Sınıf
Muhemmed Ali Özen Elektirik - Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf
Berkay Yelbey Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf
Batuhan Efendioğlu Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf
Remzi Erkut Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf
İG-Fly Paintwall İHA Takımı ( Kurum: ISUBÜ )
Danışman Arş. Gör. Fatih Gençtürk
Takım Kaptanı Doğukan Dede Mekatronik Mühendisliği 4. Sınıf
Mesut Karatuğ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf
Aybüke Sökmen Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf
Enescan Enginsoy Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf
Mehmet Numan Baz Bilgisayar Mühendisliği 2. Sınıf
Mert Açıcı Mekatronik Mühendisliği 3. Sınıf
Flyrose İHA Takımı ( Kurum: Isparta Gençlik Merkezi )
Danışman Kadir Arslan
Takım Kaptanı İsmail Elibol Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf (SDÜ)
Fatih Uygar Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf (ISUBÜ)
Burakcan Doğu Elektrik - Mekatronik Mühendisliği 4. Sınıf (ISUBÜ)