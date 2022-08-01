Üniversitemizde bu yıl kurulan Topluluk Danışmanlığını Doc. Dr. İsmail Serkan Üncü, Topluluk Başkanlığını Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencimiz Fatih Uygar’ın yürüttüğü İnnovagreen Topluluğundan 3 Takım Teknofestte finale kaldı.Teknofeste Uluslararası İnsansız Hava Araçları Serbest Görev Kategorisinden 3 farklı takım şeklinde katılan öğrencilerimiz rapor ve video aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşan eleme kısımlarını başarılı şekilde geçerek finale kalmaya hak kazandı.Kütahya’da 9-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak İnsansız hava araçları yarışlarında yarışacak öğrencilerimiz, 29 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsunda yapılacak teknofest sergisine de katılacaklar.İG-Semrük İHA Takımı ( Kurum: ISUBÜ )Danışman Doc. Dr. İsmail Serkan ÜncüTakım Kaptanı Hüseyin Serhat Yılmaz Mekatronik Mühendisliği 3. SınıfTunahan Özgen Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4.SınıfMuhemmed Ali Özen Elektirik - Elektronik Mühendisliği 4. SınıfBerkay Yelbey Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. SınıfBatuhan Efendioğlu Mekatronik Mühendisliği 3. SınıfRemzi Erkut Mekatronik Mühendisliği 3. SınıfİG-Fly Paintwall İHA Takımı ( Kurum: ISUBÜ )Danışman Arş. Gör. Fatih GençtürkTakım Kaptanı Doğukan Dede Mekatronik Mühendisliği 4. SınıfMesut Karatuğ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. SınıfAybüke Sökmen Elektrik - Elektronik Mühendisliği 4. SınıfEnescan Enginsoy Bilgisayar Mühendisliği 2. SınıfMehmet Numan Baz Bilgisayar Mühendisliği 2. SınıfMert Açıcı Mekatronik Mühendisliği 3. SınıfFlyrose İHA Takımı ( Kurum: Isparta Gençlik Merkezi )Danışman Kadir ArslanTakım Kaptanı İsmail Elibol Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf (SDÜ)Fatih Uygar Elektrik - Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf (ISUBÜ)Burakcan Doğu Elektrik - Mekatronik Mühendisliği 4. Sınıf (ISUBÜ)