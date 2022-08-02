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Eğirdir'de Tarımsal Sulama Toplantısı Gerçekleştirildi

Eğirdir'de Tarımsal Sulama Toplantısı Gerçekleştirildi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.08.2022 18:20
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Tarımsal Sulama Toplantısı Gerçekleştirildi

01.08.2022 tarihinde Kovada kanalından sulama yapan kooperatiflerin daha önceden alınan kararlara uymayıp gelişigüzel sulama yapması, Kırıntı Köyü’ne kadar suyun ulaşamaması ve Kırıntı Köyü’nün tarım arazilerinin sulanamaması ile ilgili sorunun çözülebilmesi amacıyla, Eğirdir kaymakamı Adem Çelik başkanlığında Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Toplantı salonunda toplanıldı. 
Toplantıya 18.DSİ Bölge müdürlüğü müdür yardımcısı Murat Çınar, İşletme şube müdürü Mehmet Ali Ayık, Eğirdir Boğazova Sulama Birlik Başkanı Celal Ceylan, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen  ve Boğazova Köy muhtarları ile sulama kooperatif başkanları katıldı. 
Toplantıda söz alan Bölge Müdür Yardımcısı Murat Çınar ve Birlik Başkanı Celal Ceylan, bu yıl için ilgili kooperatiflerin daha önceden alınan kararları uymaları halinde, herhangi bir sorunun yaşanmayacağı ve sezonun sorunsuz bir şekilde Eğirdir Gölü kritik su seviyesinin üzerinde kapatılabileceğini söyledi. 
Toplantı esnasında Boğazova Köy Muhtarları ve Kooperatif Başkanları konu ile ilgili olarak düşüncelerini söyledikten sonra, alınan kararları uyacaklarını beyan ettiler. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Başta sulama kooperatiflerinin birbirlerinin haklarını saygı göstermelerini, aksi takdirde bu uyuşmazlıktan hiç kimsenin karlı çıkmayacağını, en son olarak da tüm çiftçilerimizin bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dileyerek toplantıyı sonlandırdı.
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