Isparta Belediyesi 2022 asfalt sezonunu tüm hızıyla devam ettiriyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda şehrin dört bir yanında çalışmalar devam ediyor. Modernevler Mahallesinden başlatılan asfalt sezonu kapsamında son olarak Dere Mahallesi-Işıkkent Mahallesi arasındaki 2 km, Çünür Kavşağı-Mehmet Tönge Mahallesi arasındaki 3 km ile Gülistan Mahallesi 108 Caddede 1 km’lik asfalt çalışmaları tamamlamıştı.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yine yoğun olarak kullanılan ve eski Kayı Yolu olarak da bilinen eski Koteks Fabrikasının arkasından geçen Çünür Mahallesindeki 246 Caddede toplam 1 km uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışması başlatıldı.Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, geçen günlerde de Mehmet Tönge Mahallesi altgeçidinin bulunduğu mahallelerinin de sınırı olan caddede 3’km’lik asfalt çalışmasının tamamlandığını söyledi. Derebek, “Şimdi de eski Kayı Yolu olarak bilinen 246 caddemizde asfalt çalışması yapılıyor. Mahallemizde bugüne kadar altyapı, asfalt, kilit taşı ve benzeri yatırımlarda belediyemizden çok hizmet aldık. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen mahallemize çok büyük hizmetler verdi, şahsım ve mahalle sakinlerim adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.