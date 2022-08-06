MİB-Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Storks firmasının sahibi Ayhan Güner’in daveti üzerine İstanbul Kuyumcukent'te kurulan ve Perşembe günü açılışı gerçekleşen "MİB DESTEK OFİSİ"nin açılışı için İstanbul’a giden ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kuyumculuk sektörü üzerine yayın yapan KuyumHaber stüdyosunu da ziyaret etti.Valentine Diamond Firması sahibi ve KuyumHaber İmtiyaz Sahibi Hüseyin Tangülü ile bir araya gelen Rektör Diler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin uygulamakta olduğu işletmede mesleki eğitim konusunda bilgilendirmelerde bulundu.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Kuyum Haber'i ziyaret etti. Türkiye'deki iki Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden biri olduklarını söyleyen Rektör Diler öğrencilerin okulda hem teorik hem de uygulamalı eğitim gördüğünü vurguladı.Rektör Diler, “Türkiye'de 207 üniversite var. Bunlardan sadece 2'si uygulamalı bilimler üniversitesi. Bir tanesi Sakarya'da diğeri de bizim okulumuz. Peki bizim diğer üniversitelerden farkımız ne? Okulumuz gerek fakülte düzeyinde gerek meslek yüksekokulu düzeyinde son sınıfa gelmiş öğrenci arkadaşlarımızı kendi alanları ile ilgili sektöre tam zamanlı 4 ay, 2 ay da staj eklersek 6 ay boyunca kendi alanlarında bir iş yerinde tam zamanlı eğitim almaktadırlar. Ana amacımız uygulamalı eğitimin hakkını vererek, yerinde yaptırarak öğrenci arkadaşlarımızı mezun olmadan donanımlı bir şekilde üniversitemizden mezun etmektir” dedi.Diler, “Gönen MYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümümüz var. Yaklaşık 10 yıldan bu yana bu bölümümüz hizmet ediyor. Aktif olarak çalışmakta. Hocalarımız kendi alanında oldukça deneyimli ve kabiliyetli m kuyum hem de takı tasarımı alanlarında. Ancak son yıllarda öğrenci talebinin azlığı ile karşı karşıyayız. Bugün sektör temsilcileri ile görüşmemiz bize umut verdi. Önümüzdeki yıldan itibaren hem MİB hem de İstanbul Kuyumcular Odası ile iş birliği anlaşmaları yaparak bu bölümde okuyacak arkadaşlarımıza burs vereceğiz. İş garantili ikili anlaşmalarla 20-25 öğrenci kapasitemiz var. Kuyumculuk sektörünün istihdam ihtiyacını karşılamaya biz talibiz” açıklamalarında bulundu.