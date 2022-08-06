20-21 Ağustos’ta yapılacak Eğirdir Triatlonu'nun koordinasyon toplantısı bugün yapıldı.Kaymakamımız Sayın Adem Çelik’in başkanlık ettiği Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür V. Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu, Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Erhan Durukan, Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğr. Gör. Çetin Meydan ve ilgili diğer kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.İlçemizde 20-21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Triatlon yarışlarının en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına gerekli lojistik planlamaların değerlendirildiği toplantıda emniyet ve su güvenliği başta olmak üzere sağlık, konusunda alınması gereken tüm tedbirler görüşüldü.