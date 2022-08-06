El emeği ürünler Gülaryum Fest’te

Isparta Belediyesi bünyesindeki Gülaryum Biriminde kursiyer ve usta öğreticilerin sezon boyunca yaptığı el emeği ürünler Gülaryum Fest’te sergileniyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak kadınların üretimde yer almasını desteklediklerini belirterek, “Kadınlarımız ev ekonomilerine ve Isparta’nın tanıtımına katkı sağlamak istiyorlar. Biz de belediye olarak gereken desteği vererek, altyapıyı oluşturuyor ve çalışma ortamlarını hazırlıyoruz” dedi.Isparta Belediyesi Gülaryum Biriminde sezon boyunca kurslara katılan kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde hem eğitim aldılar hem de ortaya güzel eserler çıkardılar. Kursiyer ve usta öğreticilerin el emeği ürünler Isparta Meydan AVM’de açılan Gülaryum Fest’te sergileniyor. Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Çot, Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Karadem, kursiyerler, usta öğreticiler ile vatandaşlar katıldı.7 Haziran Pazar günü akşamına kadar vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan Gülaryum Fest’te kırkyamadan iğne oyasına, el nakışından, evcil hayvan kostümü, mefruşat, ev tekstili, kokulu taş ve filografi olmak üzere birçok alanda üretilen ürünler yer alıyor. Ayrıca Etnografya Halı ve Kilim Müzesi’nde düzenlenen halı dokuma kursunda üretilen eserler ile deri ürünleri ve resim sergisi de Gülaryum Fest’te sergileniyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, serginin açılışını yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. El emeği, göz nuru eserler için kursiyer ve usta öğreticilere teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Kadınlarımızın yapmış olduğu bu güzel eserleri burada görmek bizi çok memnun etti. Kadınlarımız ‘evde oturmak istemiyoruz, güzel ürünlerle hem ev ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz hem de Isparta’mızın tanıtımını yapmak istiyoruz’ diyorlar. Belediye olarak biz de buna katkı sağlıyor, altyapısını oluşturuyor ve çalışma ortamlarını hazırlıyoruz. Ortaya da buradaki gibi sergi açılacak kadar eser ortaya çıkıyor. Sergimiz kursiyerlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eşi Şadiye Başdeğirmen ve katılımcılar, Gülaryum Fest’in açılış kurdelesini kestiler. Kurdele kesiminin ardından Başdeğirmen çifti stantları ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldılar.